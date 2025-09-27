Rugby (Nationale) : Un Massy à deux visages

Les Massicois ont parfaitement entamé leur deuxième bloc de la saison en dominant Périgueux (31-26) vendredi soir à domicile à l’issue d’un match à deux vitesses.

Des essais (8), du rythme, de l’engagement, le public du Ladoumègue a assisté à un très bon match de rugby entre Massy et Périgueux vendredi soir. Et en prime, les Bleus et Noirs, qui revêtaient leur nouveau maillot, se sont imposés 31 à 26.

Certes, les Massicois se sont parfois mis dans la difficulté comme sur ce premier lancement de jeu des visiteurs à la suite d’une touche qui aurait pu aboutir au premier essai du match sans une mauvaise passe à un mètre de la ligne (4e), mais ils se sont surtout montré d’une grande efficacité.

9e minute, sur la première action du RCME, Anselme Cellier conclut entre les poteaux une séquence de plusieurs minutes dans les 22 adverses. Un essai transformé par lui-même (7-0). L’ex-ouvreur de Salles (N2), qui découvre cette saison la Nationale, inscrit trois points de plus après une faute de la mêlée périgourdine (10-0, 14e). Le score continue de gonfler après deux nouveaux essais.

A la suite d’un maul porté qui progresse jusque dans l’en-but de Périgueux, les avants massicois sont récompensés d’un essai de pénalité (17-0, 30e). Les visiteurs se retrouvent alors à 14 et craquent à nouveau six minutes plus tard. Ilian El Yahyaoui dépose ses vis-à-vis sur l’aile droite après une succession de passes rapides qui déboussole la défense adverse (24-0). Tout roule pour les Massicois.

Euphoriques, ils confondent toutefois vitesse et précipitation. Jusque-là, ils s’en étaient bien sortis mais, juste avant la pause, ils doivent céder sur un essai de Tim Giresse (40e+1). « Ça fait 14 ans que je suis à Massy, à chaque fois qu’on est largement devant et que l’on maîtrise notre jeu, on a beaucoup de mal à enfoncer le clou, souligne Benoit Denoyelle, le co-manager massicois. On prend cet essai alors que si on sort du camp tranquillement, on rentre à la mi-temps à 24-0. Et après, en deuxième période, on a fait des fautes bêtes. On se met le bazar tout seul. Je n’ai pas eu spécialement peur sur le match parce que j’ai trouvé que dans l’intensité on a répondu présent que ce soit en défense ou en attaque. On était plutôt maîtres du match mais on les a laissés espérer au retour des vestiaires. Je pense que si on avait enfoncé le clou dès le début de la deuxième mi-temps, ils auraient lâché. »

Alors que Martin Carré rattrape sur la ligne des 22 un Périgourdin qui partait à l’essai (42e), les Massicois manquent d’attention sur une touche vite jouée dont profite à Nahum Merigan. Le 3e ligne surprend la défense du RCME et s’en va marquer le deuxième essai des visiteurs qui reviennent à dix points après la transformation de Jaun Kautze (24-14, 50e). L’ouvreur sud-africain, passé par Massy, aura fait mouche à peine entré en jeu.

Les Essonniens ont alors du mal à remettre la main sur le ballon. Il y parviennent sur un ruck. Sur la penaltouche qui suit, Pierre Trassoudaine conclut et redonne de l’air à son équipe au tableau d’affichage (31-14, 51e). Mais Périgueux n’abdique pas. Giresse marque en coin (31-19, 78e) et sur une dernière touche les Dordognots décrochent le bonus défensif après un essai d’Anderson Neisen (31-24, 80e+5). Une première pour les Périgourdins qui étaient revenus bredouilles de leurs deux dernières visites à Massy. « Vu l’écart à la mi-temps, on est content de prendre un point, souffle Didier Casadéi, le manager de Périgueux. Après une première mi-temps décevante, les joueurs ont su réagir et finir avec un résultat plus conforme par rapport au contenu du match, mais on doit être plus consistant en défense pour éviter de donner des essais faciles, trop faciles. »

Ce bonus pourrait avoir son importance pour le match retour en Dordogne, mais Benoit Denoyelle n’en a cure. « Franchement, j’aurais signé avant le match pour une victoire contre Périgueux qui est deuxième du classement et qui va être très certainement dans les six en fin de saison. » Maintenant, il faudra confirmer ce succès samedi prochain à Bourgoin.

Aymeric Fourel

MASSY – PERIGUEUX : 31-26 (24-7). Arbitre : M. Guatelli (Auvergne/Rhône-Alpes). Spectateurs : 1 000 spectateurs environ.

• Evolution du score : 7-0, 10-0, 17-0, 24-0, 24-7 (mt), 24-14, 31-14, 31-19, 31-26.

• Les points. Pour Massy : 4E Cellier (9e), de pénalité (30e), El Yahyaoui (36e), Trassoudaine (51e) ; 2T (9e, 36e, 51e) et 1P (14e) Cellier. Pour Périgueux : 4E Giresse (40e+1, 78e), Merigan (50e), Neisen (80e+5) ; 3T Camou (40e+1), Kautze (50e, 80e+5).

• Carton jaune : Amosa (30e) à Périgueux.

• L’équipe de Massy : Carré – El Yahyaoui (Artaud, 60e), Cusson (Favier, 69e), Lopez Bontempo, Gogoladze – (o) Cellier, (m) Blanc (Rubio, 60e) – Loubière (cap.), Njitheu (Lopès, 52e), Konaté – Mahu, Delbois Fontaine (Djebbari, 52e) – Ferrer (Visser, 52e), Trassoudaine (Collopy, 69e), Poipy (Fisi’ihoï, 52e). Entr. : Denoyelle et Ouchene.

• L’équipe de Périgueux : Scholes (Neisen, 67e) – Camou, Piaton, Couturier, Giresse – (o) Neisen (Kautze, 46e), (m) Dulucq (Bordenave, 55e) – Amosa (cap.) (Rosenberg, 51e), Merigan, Bouthier (Lanen, 46e) – Willemse (Fourres Duffaut, 46e), Matalaweru (Bouthier, 69e) – Hughes (Tawaké, 47e), Lancon (Leiataua, 47e), Vidal (Ferreira, 47e). Entr. : Casadéi et Ledévédec.