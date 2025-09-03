MON COMPTE
Faits-divers
Teddy Vaury

Transports scolaires : un chauffeur contrôlé sous l’emprise de stupéfiants

L'opération de contrôle menée ce mardi 2 septembre (Photo Groupement de Gendarmerie de l'Essonne).

A l’occasion de la rentrée scolaire, les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière étaient sur le terrain ce mardi 2 septembre afin de mener une opération de contrôle dédiée aux transports scolaires.

Pas moins de 21 militaires étaient engagées sur cette opération qui a eu lieu aux abords de nombreux établissements scolaires du département. Ceux-ci ont contrôlé un total de 41 bus. Ils ont relevé 10 infractions au total lors de ces contrôles, dont une conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Il y a quelques semaines, un chauffeur avait été contrôlé sous l’emprise de cocaïne. En début d’année, le 30 janvier, un grave accident était survenu à Châteaudun lors duquel une lycéenne de 15 ans avait trouvé la mort. Depuis, une attention toute particulière est portée à la lutte contre les conduites addictives dans les transports collectifs.

Il s’agit en Essonne d’une priorité qui figure dans le Plan d’action départemental de restauration de la sécurité au quotidien pour mieux protéger les citoyens.

Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
