Trophées sport 2025, les résultats

Un triplé et deux premières. La 16e édition des Trophées du Républicain a couronné la karatékate Helvétia Taily (SKB Epinay-sous-Sénart) et sa camarade de club Lee-Lou Koume ainsi que le FC Fleury 91.

Et à la fin, c’est le karaté qui gagne. Les Trophées du Républicain 2025 ont couronné les deux karatékates du SKB Epinay-sous-Sénart, Hélvétia Taily (meilleure sportive) et Lee-Lou Koume (meilleure jeune), qui ont offert les onzième et douzième sacres au karaté essonnien depuis 2008. La technicienne de 26 ans, vice-championne d’Europe kata, et sa jeune camarade de club, championne d’Europe cadette combat (-47 kg) ont été largement plébiscitées avec plus de 9 000 suffrages sur l’ensemble des 12 000 internautes qui ont voté durant les fêtes. Un raz-de-marée généré par la forte communauté karaté sur les réseaux sociaux. Les autres nommés, notamment ceux de la catégorie « meilleur jeune », n’ont pas vraiment pu lutter, même si les performances de l’athlète Darell Bartoche (Essonne Athlétic) et du judoka Mathéo Akiana Mongo (FLAM 91) ont été reconnus par le jury du Républicain, composé d’un collège journalistes.

Pour le titre de « meilleure équipe », la lutte a fait rage mais le FC Fleury 91 est enfin sorti vainqueur, grâce à son équipe masculine, après plusieurs nominations sans succès. Malgré 9,8 % des votes du public, les Lions, promus en National, ont bénéficié de près d’un tiers des votes du jury pour devancer les basketteurs de l’ES Massy, promus en Nationale 2, et les féminines du Diamant Evry Futsal, vainqueurs de la Coupe de France.

Classement Sportif : 1. Helvétia Taily (Skb Epinay-sous-Sénart, karaté), 39,6 % ; Joan-Benjamin Gaba (JC Chilly-Mazarin/Morangis, judo), 20,3 % ; 3. Yanis Meziane (Athlé 91, athlétisme), 16,6 % ; 4. Shirine Boukli (FLAM 91, judo), 11,1 % ; 5. Anne-Suzanna Fosther-Katta (ES Montgeron, athlétisme), 7,2 % ; 6. Tom Lerno (Sainte-Geneviève Triathlon), 5,2 %.

Classement Equipe : 1. FC Fleury 91 (football), 20,3 % ; 2. ES Massy (basket-ball), 18,6 % ; Diamant Evry Futsal , 17,9 % ; 4. Lions de Savigny (baseball), 17,4 % ; 5. Jets d’Evry/Viry (hockey sur glace), 16,8 % ;CA Orsay RC (rugby), 9 %.

Classement Jeune : 1. Lee-Lou Koume (SKB Epinay-sous-Sénart, karaté), 50,7 % ; 2. Darell Bartoche (Essonne Athlétic, athlétisme), 9,8 % ; 3. Mathéo Akiana Mongo (FLAM 91, judo), 8,3 % ; 4. Naïa Okasha (Morsang GR), 6,9 % ; 5. Shanon Cabane (NABA Montgeron, boxe), 6,5 % ; 6. Léonie Minkada-Caquineau (Sainte-Geneviève Sports Judo), 4,9 % ; Cindy Langlais (TC Gif/Chevry II, tennis), 4,2 % ; 8. Eleanor Belibi-Mbassi (Archers de Draveil Sénart Val de Seine, tir à l’arc), 4,1 % ; Antonin Mathieu (US Palaiseau Triathlon), 3,1 % ; 10. Achille Waterlot (TC Linas/Montlhéry, cyclisme), 1,5 %.