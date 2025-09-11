Un hôpital de jour pour traiter le diabète des jeunes ouvre ses portes en Essonne



Le Centre hospitalier sud francilien ouvrira lundi 15 septembre son deuxième hôpital de jour « hors les murs », dédié aux jeunes souffrant de diabète.

Les locaux conserveront donc leur vocation : prendre soin de la santé des habitants du territoire. A deux pas du siège de Cœur d’Essonne agglomération, sur l’avenue Jacques-Duclos de Sainte-Geneviève-des-Bois, un ex-cabinet médical est en effet sur le point de trouver une nouvelle fonction. A compter du lundi 15 septembre, les lieux accueilleront ainsi le deuxième hôpital de jour « hors les murs » du Centre hospitalier sud francilien. Un lieu de soin qui sera dédié au suivi des patients, enfants et jeunes adultes, pris en charge pour un diabète de type 1. Concrètement, le centre permettra aux patients du CHSF âgés de moins de 25 ans n’ayant pas besoin du plateau technique, d’être pris en charge dans un lieu plus accueillant, dans lequel par exemple le personnel de santé ne portera pas la traditionnelle blouse blanche. En outre, l’un des enjeux de l’hôpital « hors les murs » est aussi de fluidifier la transition dans le parcours des patients, entre leur suivi par un pédiatre et celui par un médecin pour adulte. Une fluidification qui a pour objectif d’éviter au maximum les ruptures de soin.

Pour monter la structure, les équipes du CHSF ont pu s’appuyer sur les retours de leur première expérience du genre. En 2020, c’est en effet à Ris-Orangis, dans les locaux du Mas de la Briancière, qu’un premier hôpital de jour « hors les murs » a vu le jour sur le territoire. Une véritable réussite à en croire les différents acteurs, qui a confirmé la nécessité du nouveau centre génovéfain. Avec ses quatre objectifs centraux, à savoir « faciliter l’accès à l’hôpital public », « promouvoir une culture de la prévention », « consolider le lien Ville-Hôpital » et « améliorer le dépistage précoce et la prise en charge » du diabète, le centre est co-financé par l’agglomération Cœur d’Essonne et la Fondation des hôpitaux de France.

