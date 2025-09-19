Un jeu de piste pour découvrir le patrimoine Fertois ce week-end

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre, le bar à chats Ronrons et Latte et le salon de tatouage L’Albatros Tattoos s’associent pour organiser un jeu de piste familial. L’objectif ? Faire découvrir les monuments et commerces de La Ferté-Alais, tout en récoltant des dons pour l’association Nos Chats Sans Toit.

Une collaboration engagée

Ce n’est pas la première fois que Virginie de Ronrons et Latte et Alice de L’Albatros Tattoos organisent un événement. Déjà, le 5 juillet dernier, elles étaient à l’origine d’un événement au City Park de La Ferté-Alais. Buvette et jeux avaient été installés, mais l’animation principale était bien sûr une fresque décorée de figures félines que les enfants de la ville ont été invités à compléter. Comme pour la fresque du 5 juillet, cet événement allie convivialité et solidarité, avec tous les bénéfices reversés à l’association.

Un intérêt pour le dynamisme de la ville

Quand la mairie leur a proposé d’organiser ce jeu de piste pour les Journées européennes du patrimoine, les deux femmes ont évidemment accepté. « On partage un vrai intérêt pour le dynamisme de la ville », nous confie Virginie. Le salon de thé et le salon de tatouage s’associent donc pour créer un parcours destiné à tous. Les participants réaliseront un circuit d’environ 1 h au départ de Ronrons et Latte. Celui-ci sera ponctué d’indices inspirés de l’univers félin, à travers les rues et monuments emblématiques de la ville. Ils seront guidés par Mino Caturday, la mascotte du Ronrons et Latte, et passeront aussi par plusieurs commerces de la ville, comme la friperie Frip Addict ou encore le disquaire Spirit, et bien d’autres encore.

La participation financière est libre et tous les profits seront reversés à l’association. Un concert de jazz, la visite de l’église gothique de la ville, une des premières construites en Europe, et d’autres animations sont organisés en parallèle du jeu de piste, une occasion pour profiter encore plus du patrimoine fertois.