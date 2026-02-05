Un nouveau label pour la maternité de la clinique de l’Yvette

L’établissement de Longjumeau est le troisième en Ile-de-France a obtenir le label Initiative hôpital des bébés (IHAB). Trois années de travail ont permis d’améliorer par exemple le suivi de chaque projet de naissance et l’accompagnement.

« Placer les besoins physiologiques du nouveau-né, de sa mère et du co-parent au cœur des pratiques professionnelles ». Telle est l’ambition du label Initiative hôpital des bébés (IHAB), créé en 1991 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Unicef et initialement dédié à la protection de l’allaitement maternel, que vient d’obtenir la maternité de la clinique de l’Yvette. Une distinction attribuée par un comité national réunissant des représentants de 15 sociétés savantes et associations, à l’issue d’un audit comprenant notamment des