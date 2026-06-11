Une réussite haute en couleur pour la Color fest de Bondoufle

Dimanche 31 mai, le Grand Parc de Bondoufle a accueilli la Color Fest 2026 dans une ambiance festive et familiale. Sous une météo particulièrement agréable, 575 participants ont pris part à cette manifestation sportive, au choix en course ou en marche.

Tout au long du parcours, les participants ont partagé un moment de convivialité, de bonne humeur et de plaisir, dans un cadre haut en couleurs qui a ravi petits et grands.

La réussite de cet événement est le fruit d’un important travail collectif. La Ville adresse ses remerciements au service des Sports, aux bénévoles, aux agents municipaux ainsi qu’aux élus mobilisés pour l’organisation et le bon déroulement de cette belle journée.

Une nouvelle édition réussie qui confirme l’attachement des Bondouflois aux événements sportifs, festifs et fédérateurs.