10 ans après, Quentin Kheyap revient avec une exposition rétrospective

Immersion marque le retour de Quentin Kheyap à l’espace culturel du Moustier, 10 ans après sa première exposition.

Cette exposition prendra la forme d’une rétrospective sur le parcours photographique et la recherche artistique menée par l’artiste au cours de la décennie écoulée.

Elle dévoilera aux visiteurs ce qui se cache derrière le travail du photographe, mais aussi ses influences et son regard sur le monde l’entoure. Au fil de l’exposition, il sera également possible de découvrir de nouveaux haïkus photographiques inspirés par la nature, comme les poèmes japonais éponymes, mais également un clin d’œil à l’art du pantomime et au cinéma muet avec « Les pêcheurs de rêves ».

Quentin Kheyap sera présent pour échanger avec les visiteurs les samedis et dimanches de 10h à 18h. Par ailleurs, un studio photo sera proposé au public le samedi 20 septembre à l’occasion de la Médiév’Halle sous la halle en centre-ville de 10h à 17h. Un atelier cyanotype sera également ouvert au public le samedi 4 octobre de 14h à 15h.

Immersion, photographies

de Quentin Kheyap, du samedi 6 septembre au dimanche 5 octobre à l’espace du Moustier. Vernissage le samedi 5 septembre à 18h30.