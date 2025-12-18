Double récompense pour la création de ce cinéma en Sud-Essonne

La communauté de communes des Deux Vallées a été saluée lors de deux cérémonies distinctes pour son action en faveur de la culture en milieu rural.

La cérémonie a eu lieu il y a quelques jours, le mardi 9 décembre, dans les salons du Grand hôtel Intercontinental de l’Opéra, à Paris. A cette occasion, Pascal Simonnot, président de la communauté de communes des Deux Vallées, s’est vu décerner la Marianne d’Or de la Démocratie locale. Cette distinction lui a été décernée au titre de son travail pour faire vivre la culture en milieu rural. Un travail qui s’est illustré en 2025 par la création du cinéma intercommunal Ciné-lines situé dans la zone du Chenet à Milly-la-Forêt. Le cinéma a d’ailleurs été récompensé le jeudi 11 décembre durant la cérémonie des 91 d’Or du Medef, cette fois du Prix de l’Engagement sociétal.

