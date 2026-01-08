Photoclubbing : la 18e édition du festival de photographie s’installe à Palaiseau



La 18e édition du festival organisé par le photo-club de la MJC de Palaiseau et la Ville se tient jusqu’au 31 janvier dans différents lieux de la commune.

C’est une tradition qui remonte maintenant à loin : en janvier, une année sur deux, Palaiseau rime avec photo. Depuis le mardi 6 et jusqu’au samedi 31 janvier, la commune accueille en effet une nouvelle édition de Photoclubbing, festival de la photographie qui se développe un peu partout sur le territoire palaisien. Pour la 18e édition de la manifestation, organisée par le photo-club de la MJC de Palaiseau, avec le soutien de la Ville, de la Fabrique culturelle, de la médiathèque Georges-Sand, de l’Espace 181 et du centre social Les Hautes Garennes, ce ne sont pas moins de sept expositions qui prendront place de manière gratuite. Une sélection variée qui devrait satisfaire l’ensemble des amateurs. « Photoclubbing revendique la diversité de sa programmation, assurent ainsi les organisateurs. Nous ne choisissons pas une photographie plutôt qu’une autre et souhaitons faire côtoyer sur ses cimaises tous les genres (paysages, portraits, instantanés, carnets de voyages…), toutes les options stylistiques (couleur, noir et blanc, argentique, numérique…) et surtout toutes les démarches d’auteurs (reporters, plasticiens, illustrateurs…) ».

Photographie tirée de l’exposition « Alternatif » ©S. Inghilterra / Photoclub MCJ Palaiseau.



Résulte donc de cette ambition sept propositions originales, issues du travail de huit artistes.

A la Fabrique culturelle, c’est le photographe documentaire Renaud Saint-Cricq qui sera mis à l’honneur à travers son exposition « Ce qui reste ». Une présentation qui regroupe en fait trois séries distinctes : « Biscarosse-Plage », consacrée à la station balnéaire landaise, « La vie de bureau », qui s’intéresse au mobilier d’une grande entreprise et enfin « Tant qu’il y aura les fleurs », dans laquelle l’artiste présente des clichés de bouquets de fleurs composés par sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Une rencontre avec le photographe sera organisée le samedi 10 janvier, à16h30 à la Fabrique culturelle et à 19h à la MJC.

Au sein de la médiathèque George-Sand, récemment rénovée, Sébastien Siraudeau présentera « Le Rocher », exposition portant sur une curiosité géologique, « cousin miniature du Mont-Saint-Michel dont il partage une part d’histoire ». L’artiste sera présent le samedi 10 janvier à 16h30 à la médiathèque, le vernissage étant prévu le même jour à 19h, à la MJC.

Entre histoire, nature et ville

Dans le parc de l’Hôtel de Ville – et en l’occurrence jusqu’au mois de mai -, les rues de la capitale seront à l’honneur avec « Street à Paris ». L’artiste Massaoud Taourirt, membre du photo-club de la MJC de Palaiseau depuis 2012 y propose une « flânerie dans les rue de Paris et le long des quais de Seine ». Le vernissage est prévu le samedi 10, à 19h à la MJC.

A la MJC de Palaiseau et au parc de l’Hôtel de Ville, c’est également une page tragique de l’Histoire de France qui trouvera sa place, grâce à l’exposition « Oradour, le sens des ruines », réalisée par Floriane Duong et Rudolf Rosch. Tandis que ce dernier s’intéressera dans sa série « Sous le regard des enfants » à la question de la transmission de la mémoire à hauteur des plus jeunes, la première signe avec « Au grand jour » une vision de la ville martyr au crépuscule. « Montrer, regarder les ruines d’Oradour permet de prendre conscience de l’horreur subie par toutes les victimes des villages massacrés par les soldats du régime nazi, et d’honorer leur mémoire, indique t-elle. […] Evoquer Oradour, c’est aussi réfléchir sur notre présent. En rappelant inlassablement les crimes commis au nom d’idéaux haineux, chacune, chacun est invité à s’interroger sur son rôle de citoyen et sur sa responsabilité politique. Maintenir le lien entre Oradour et nous, c’est cultiver la fraternité, c’est résister à la barbarie ». Pour ces deux séries, le vernissage est également organisé le 10 janvier à 19h à la MJC.

Dans les mêmes lieux, Sébastien Inghilterra, membre du photo-club et amateur d’expérimentation de divers procédés anciens présentera son travail « Alternatif » (vernissage le 10 janvier à 19h à la MJC).

Rendez-vous le samedi 10 janvier

Enfin, les deux dernières expositions se baladeront entre nature et ville. D’abord dans les « Sous Bois », à l’Espace 181, avec les travaux de Marylène Simonetti, qui a arpenté les zones humides de la forêt de Fontainebleau pour déceler la beauté cachée. Une rencontre avec l’artiste est annoncée pour le samedi 10 janvier à 15h30 à l’Espace 181.

De l’autre côté du périphérique, Olivier Corsan se plonge lui dans la Ville Lumière avec « Paris, c’est ici », en forme de traversée de la capitale, objectif en main, présenté au centre social des Hautes Garennes. Là aussi, une rencontre avec l’artiste est organisée le 10 janvier, de 14h30 à 15h30 au centre social et à 19h à la MJC de Palaiseau.