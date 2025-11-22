A Brunoy, une collecte de jouets au profit des Restos du Cœur

La collecte est en cours depuis le 3 novembre et se terminera au 1er décembre.

Donner une seconde vie aux jouets, jeux de société et vêtements de vos enfants, tout en faisant une bonne action. Depuis le 3 novembre et jusqu’au 1er décembre, l’agence immobilière Century 21 de Brunoy organise une grande collecte à l’approche de Noël, au profit des Restos du Cœur.

Tous ces produits destinés aux enfants de familles précaires sont à déposer à l’agence immobilière Ougier, située au 21, rue de la Gare. Cela sera possible aux horaires habituels d’ouverture, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. On attend bien sûr par ailleurs que ces objets soient en bon état.

L’opération, portée par la marque à l’échelle nationale, a permis la distribution de « 5 millions de jouets » depuis sa création en 2013, selon les chiffres de Century 21.

