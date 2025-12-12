MON COMPTE
Teddy Vaury

A Etréchy, le retour de la patinoire éphémère

L'ouverture a été marquée par un match de hockey.

La patinoire a rouvert ses portes le samedi 6 décembre et accueillera le public jusqu’au dimanche 4 janvier 2026.
A Etréchy, les fêtes de fin d’année sont synonymes de patinage sur glace. A 10h samedi matin, Julien Garcia, maire, entouré des élus du conseil municipal et du conseil municipal des enfants, a inauguré la patinoire éphémère qui a repris place sur le champ de foire pour une durée d’un mois.

Julien Garcia, maire, inaugure la patinoire éphémère entouré
de ses collègues élus et des joueurs de hockey de Boutigny.


« Je voulais saluer les agents de la commune qui ont énormément travaillé à l’organisation des deux événements de ce week-end, l’ouverture de la patinoire et le marché de Noël à l’espace Jean-Monnet », a insisté le maire de la ville. Il a également salué chaleureusement les partenaires privés qui permettent à la ville d’accueillir la patinoire éphémère sans peser sur les finances communales.
Il a rappelé également l’enjeu autour de l’installation de cette patinoire éphémère. Si elle permet évidemment de s’amuser et de s’adonner à une pratique de loisir peu accessible dans le sud de l’Essonne, elle permet surtout « de se retrouver, de créer du lien social » et de faire rayonner la commune d’Etréchy bien au-delà de ses frontières.
Pour l’ouverture, l’équipe de hocket des Monkeys de Boutigny-sur-Essonne était présente et a fait une démonstration de hockey sur glace qui a impressionné l’ensemble des personnes présentes.

  • Le planning complet de l’ouverture de la patinoire est à retrouver sur le site Internet de la ville : ville-etrechy.fr
