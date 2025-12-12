A Etréchy, le retour de la patinoire éphémère

La patinoire a rouvert ses portes le samedi 6 décembre et accueillera le public jusqu’au dimanche 4 janvier 2026.
A Etréchy, les fêtes de fin d’année sont synonymes de patinage sur glace. A 10h samedi matin, Julien Garcia, maire, entouré des élus du conseil municipal et du conseil municipal des enfants, a inauguré la patinoire éphémère qui a repris place sur le champ de foire pour une durée d’un mois.
« Je voulais saluer les agents de la commune qui ont énormément travaillé à l’organisation des deux événements de ce week-end, l’ouverture de la patinoire et le marché de Noël à l’espace Jean-Monnet », a insisté le maire de la ville. Il a également salué chaleureusement les partenaires privés qui permettent à la ville d’accueillir la patinoire éphémère sans peser sur les finances communales.
Il a rappelé également l’enjeu autour de l’installation de cette patinoire éphémère. Si elle permet évidemment de s’amuser et de s’adonner à une pratique de loisir peu accessible dans le sud de l’Essonne, elle permet surtout « de se retrouver, de créer du lien social » et de faire rayonner la commune d’Etréchy bien au-delà de ses frontières.
Pour l’ouverture, l’équipe de hocket des Monkeys de Boutigny-sur-Essonne était présente et a fait une démonstration de hockey sur glace qui a impressionné l’ensemble des personnes présentes.
- Le planning complet de l’ouverture de la patinoire est à retrouver sur le site Internet de la ville : ville-etrechy.fr