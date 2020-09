Essonne : Découvrez Reine, candidate dourdannaise au Meilleur pâtissier ce soir

L’émission du Meilleur pâtissier redémarre ce soir sur la chaîne M6 pour une 9è édition. Tous les candidats sont des pâtissiers amateurs. Parmi eux, il y a une Dourdannaise au doux nom de Reine.

Si ce soir, Reine est sur nos écrans de télévision, c’est grâce à ses petits-enfants fan de ses gâteaux. « Une de mes petites-filles m’a inscrite, explique Reine. Je me suis prise au jeu des sélections alors que je ne pensais pas que l’émission voudrait d’une mamie. »

Sur Dourdan depuis trois ans

Reine a 69 ans. D’origine bordelaise, elle s’est installée en région parisienne en 1977 et vit sur Dourdan depuis trois ans. Depuis qu’elle est à la retraite, cette femme souriante passe beaucoup de temps dans la cuisine. Et ce, pour le plus grand plaisir de sa famille et de ses amis. « Je suis mariée depuis mes 18 ans et nous avons toujours du monde à la maison ! », souligne-t-elle.

Une grand-mère au grand cœur qui aime les défis