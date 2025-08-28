Vin : le premier chai de l’Essonne est sorti de terre

Le premier chai professionnel de l’Essonne est sorti de terre dans la commune des Granges-le-Roi, près de Dourdan, et va entrer en fonction pour les vendanges attendues dès la mi-septembre.

Il y a maintenant 5 ans, six agriculteurs de l’Essonne et des Yvelines s’étaient lancés dans un pari un peu fou, planter des vignes et faire pousser du raisin destiné à la production de vin. Après avoir travaillé durant les premières années avec un négociant, ils ont décidé de franchir le pas et de créer leur propre chai, afin de maîtriser l’ensemble du processus, de la culture du raisin en passant par la vinification, la mise en bouteille et la commercialisation.

« Nous avons réussi à créer un vrai terroir en Essonne »



Pour Dominique et Pierre Vallée des Granges-le-Roi, près de Dourdan, et leurs collègues essonniens Edouard et Jean-François Minier de Saint-Escobille, et les deux producteurs des Yvelines, Romuald Ameline et Luc Janottin. il s’agit d’une étape logique qu’ils avaient en tête depuis le début. « Nous allons atteindre notre indépendance aujourd’hui. C’est notre quatrième année de production et la récolte de la vigne est maintenant stabilisée. Avec ce chai, nous avons un outil de travail qui garantit notre indépendance », insiste Dominique Vallée.

L’étape de la maîtrise de la production du raisin est passée. Avec l’appui d’un œnologue, dès cet automne, ils vont donc transformer eux-mêmes le raisin qu’ils produisent sur leurs parcelles. Chacun des producteurs conserve son indépendance, et vendra sous sa propre étiquette. Il sera donc facile pour les consommateurs de s’y retrouver.

Un vrai terroir issu des parcelles du 91

Pour les viticulteurs, ce projet de chai représente un investissement financier important. Un projet pour lequel ils vont vraisemblablement avoir l’appui du Conseil régional d’Île-de-France. Cela inclut les machines à vendanger, le pressoir, les cuves thermo-régulées et l’outillage nécessaire pour mener leur travail à bien.

Le nouveau chai est visible depuis la RD836 entre Les Granges-le-Roi et Dourdan.



En reprenant leur liberté, les producteurs vont aussi pouvoir commercialiser en direct à des prix plus accessibles aux Essonniens. Cela répond à une attente forte de la population qui voulait pouvoir goûter ce vin dont le raisin pousse en Essonne.

Pinot noir, Chardonnay, Merlot, etc, les cépages qui poussent près de chez nous donnent l’eau à la bouche. « Nous avons réussi à créer un vrai terroir en Essonne », se félicite Dominique Vallée. Avec ses collègues, il compte bien régaler les papilles des amateurs de vin avec ce premier crû totalement made in Essonne. « Nous avons de la chance en plus cette année, la récolte s’annonce très bonne. Nous allons tout faire pour proposer le meilleur vin possible et montrer que l’Essonne est une terre viticole », conclut-il.

