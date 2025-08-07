Art de vivre, hôpital, commerce : la municipalité de Dourdan a tenu l’essentiel de ses engagements

Un peu plus de 5 ans après son élection en tant que maire de la ville, Paolo De Carvalho fait le bilan de son action dans la ville.

« Nous sommes à 8 mois de la fin du mandat et, aujourd’hui, plus de 85 % de nos promesses, de nos engagements sont réalisés. Nous avons replacé Dourdan au centre du Sud-Essonne », estime-t-il. Après un début de mandat où le maire répétait à l’envie qu’il souhaitait « réveiller la belle endormie », et cultiver « l’art de vivre à la dourdannaise », il a usé de toute sa volonté pour changer la manière dont Dourdan était perçue par ses habitants.

Paolo De Carvalho. (Photo mairie Dourdan).

Un accent important a ainsi été placé sur l’entretien des édifices publics, et notamment des écoles, avec des rénovations nombreuses, et la réduction des consommations énergétiques. La propreté de la ville, le soin apporté à son entretien, ont également figuré au rang des changements perçus par la population.

Renforcer la mixité sociale

Un dossier important a également été traité, celui de l’hôpital, le Centre hospitalier Sud-Essonne, qui se trouve sur deux sites à Etampes et Dourdan. « Il a fallu pacifier à l’hôpital, et établir des relations saines avec la ville d’Etampes afin de faire avancer les dossiers de l’hôpital. C’est ce qui a permis de faire avancer le dossier des Urgences de Dourdan qui seront terminées en fin d’année », estime-t-il.

Sur l’attractivité du centre-ville, il rappelle que « le taux de vacances des locaux commerciaux est passé de plus de 30 % à 4 % ».

L’un des dossiers importants, le chantier des Urgences lancé en 2023, a notamment été dénoué. Photo d’archive 2023 Le Rep.

Tous les sujets ne permettent pas de constater encore d’améliorations. Ainsi, alors que plusieurs fermetures de classes sont attendues à la rentrée dans la ville, il rappelle l’action engagée pour créer du logement. « Il y a toujours des fermetures et des ouvertures, mais nous préférons évidemment avoir des ouvertures. Nous renforçons l’attractivité de la ville en développant une offre de logement haut de gamme. A Dourdan, nous avons plus de 30 % de logement social, il nous faut renforcer la mixité sociale », insiste-t-il.

Paolo De Carvalho qui s’inscrivait au début du mandat dans la ligne de l’engagement du président de la République Emmanuel Macron, prend ses distances aujourd’hui. « Je suis un homme libre et indépendant. Mon parti, c’est le bon sens », indique-t-il, rappelant sa volonté d’accompagner les habitants en difficulté d’un côté et de favoriser l’activité de l’autre. « Je suis socialement de gauche et économiquement de droite », résume-t-il. Son ambition c’est d’incarner à l’hôtel de ville les Dourdannais quels que soient leurs parcours. « Le fils d’une femme de ménage qui devient maire, c’est quand même incroyable », affirme l’ancien chef d’entreprise. Il souhaite donc continuer à faire le lien entre tous les Dourdannais et agir pour eux « jusqu’à la fin du mandat ».