Le distributeur de livres MDS ouvre un nouveau chapitre

Fort de son nouvel entrepôt de 6 000 m2 inauguré le 4 juillet 2025, MDS devient le seul grand distributeur du livre à centraliser l’ensemble de ses métiers sur un site unique à Dourdan, en Essonne, en alliant innovation et durabilité.

À l’heure où la rentrée littéraire se prépare dans les coulisses de l’édition, MDS (filiale de Media Participations), acteur incontournable de la distribution du livre en France, franchit une nouvelle étape. Dans son centre logistique de Dourdan, l’extension de 6 000 m² porte désormais la surface totale du site à 46 000 m². Objectif : centraliser ses activités, accroître sa productivité et consolider sa position de leader dans un secteur en pleine mutation.

En effet, avec plus de 60 000 références disponibles et 6 000 à 7 000 nouveautés traitées chaque année, MDS dessert plus de 10 000 clients, allant des librairies indépendantes aux géants de l’e-commerce comme Amazon ou Fnac.com. Grâce à cette extension, l’entreprise devient aujourd’hui le seul grand distributeur français à centraliser sur un même site toutes ses fonctions logistiques et supports : administration des ventes, facturation, service client, ressources humaines et même production de PLV (publicité sur lieu de vente).

« Ce nouvel entrepôt est un atout stratégique dans un marché du livre très concurrentiel et en pleine évolution, souligne Olivier Barbé, directeur général de MDS. Il nous permettra de répondre plus efficacement aux impératifs de nos clients, qu’ils soient éditeurs ou points de vente. »

De plus, MDS adapte son organisation aux flux et aux genres : romans, BD, cahiers de vacances… Un défi de taille, car il faut assurer la disponibilité de 60 000 références à tout moment, avec une promesse de livraison en 24 à 48 heures.

Un entrepôt moderne et responsable

La modernisation du site s’inscrit pleinement dans la stratégie RSE (la responsabilité sociétale des entreprises) de l’entreprise. Grâce à l’extension, 15 000 palettes supplémentaires peuvent désormais être stockées sur place, supprimant les surstocks externes situés à plus de 50 kilomètres et réduisant les transports inter-sites avec à la clé des économies de coûts et une baisse significative des émissions de CO2.

Le nouveau bâtiment est équipé de panneaux photovoltaïques sur toute sa toiture, permettant de couvrir 25 % des besoins énergétiques du site. Il accueille également les dernières technologies d’automatisation signées Savoye, avec plus de 180 navettes robotisées, 100 000 bacs en circulation, et une machine d’emballage intelligente qui réduit les vides dans les colis. Plus de 2,5 millions de colis sont expédiés chaque année depuis Dourdan.

Autre axe fort de cette transformation : le digital. MDS prévoit d’intégrer, dès la fin 2025, un CRM (gestion de la relation client) de dernière génération développé par Salesforce. Objectif : centraliser les données, fluidifier les échanges, et anticiper les besoins. L’intelligence artificielle y trouvera toute sa place dès 2026, notamment via un chatbot capable de répondre 24h/24 aux demandes les plus courantes des professionnels.

« L’IA va transformer notre relation client. Elle nous aidera à automatiser les réponses simples pour permettre à nos équipes de se concentrer sur les demandes complexes », conclut Olivier Barbé.



Ecrit par Clara Arrachart