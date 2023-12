Essonne : un marché de Noël au cœur du centre équestre de Milly-la-Forêt

Les 9 et 10 décembre, le centre équestre Horse Dream Life (HDL) et la brasserie Le Barracão, tous deux basés à Milly-la-Forêt organisent ensemble un marché de Noël en entrée libre et à l’abri des intempéries.

Rendez-vous à la Maison blanche de Milly-la-Forêt pour apprécier la magie de Noël au milieu des chevaux. Le centre équestre HDL et la brasserie Le Barracão sont à l’origine d’un marché de Noël couvert mêlant la féérie de Noël et la passion de l’équitation. Un magnifique et grand sapin décoré trône au centre du marché. A voir absolument !

Le lieu est idéal pour les enfants : ils ont de grandes allées où courir, un grand sapin à admirer, des ateliers créatifs où laisser place à leur imagination (3€), un stand de pêche aux canards (4€), des balades à poney en forêt (10€) et en plus le Père Noël vient les rencontrer (7€ la photo) !

Les grands sont aussi gâtés

Les adultes sont invités à apprécier les produits et les créations des exposants, à deviner le prix du panier garni rempli par les commerçants (tombola ouverte jusqu’à dimanche 14h59) et à déposer un cadeau d’une valeur de moins de 10€ dans la hotte du Secret Santa. Les surprises seront distribuées aux participants à 15h.

Sur place, Le Barracão propose des portions de tartiflette pepperoni (10€), des sandwichs raclette (entre 7 et 8€), des crêpes, des gaufres, de la bière de Noël et d’autres boissons, fraîches et chaudes.

Une collaboration qui matche

L’événement, programmé les 9 et 10 décembre, s’adresse au grand public, pas uniquement aux cavaliers ! Les visiteurs peuvent repartir avec un sapin de la jardinerie voisine, des macarons préparés et cuits sur place ou encore du matériel d’équitation. Pour cette toute première édition, Laetitia Isselin et Thomas Plessy, co-gérants du centre équestre et Jérôme Nozacmeur, co-fondateur du Barracao, ont réussi à rassembler une trentaine d’exposants sous le grand manège.

« Au centre équestre, on enseigne l’équitation, on organise des compétitions et on a envie aussi de se lancer dans l’événementiel tout public, précise Thomas Plessy. On permet aux commerçants et aux producteurs locaux de se mettre en avant et on fait connaître le lieu. » « J’aime la magie de Noël, ajoute Jérôme Nozacmeur. Ce qui compte, c’est de voir des sourires et des yeux qui pétillent. »

Un dimanche festif

La magie de Noël se poursuit malgré le mauvais temps : le marché est couvert. Il est conseillé de venir avec des chaussures montantes et fermées pour passer calmement les flaques de l’aire de stationnement. Dimanche 10 décembre, l’espace ouvre à 10h avec des ateliers créatifs et une initiation au poney pour les 4-6 ans qui sont conviés à se déguiser pour l’occasion ! Le Père Noël viendra dans sa maison à 11h et 16h, au centre du manège, pour écouter les listes de Noël.

A 12h30, l’équipe HDL fera une démonstration de dressage et de liberté. Il faudra venir entre 14h et 16h pour faire un baptême de poney sur un parcours éducatif en manège (5€) ou, pour les cavaliers, s’initier au tir à l’arc à cheval à la carrière du spring (gratuit).