Ramassage de déchets : en Essonne, ces jeunes donnent l’exemple

A l’initiative du Conseil municipal des jeunes de la ville, une opération de ramassage des déchets a eu lieu dans la commune.

Avoir une ville propre et belle, c’est une fierté, mais cela ne se fait pas par l’opération du Saint Esprit. Les petits élus du Conseil municipal junior (CMJ) de la ville l’ont bien compris et c’est avec de l’huile de coude, et l’aide d’adultes, élus ou parents, qu’ils ont mené une opération coup de poing ce samedi 13 septembre pour nettoyer leur commune.

Partis depuis la halle au centre-ville, la quinzaine de jeunes Milliacois a arpenté les rues, les parcs, pour ramasser les déchets en tous genres jonchant les rues et les caniveaux. Au bout d’1h30, ce sont déjà plusieurs sacs qui avaient été bien remplis par ces courageuses petites mains. Au fil de leurs pérégrinations, leur action a été saluée par de nombreux adultes.

« Je suis heureuse de voir nos jeunes s’engager pour l’environnement, c’est un sujet important qui mérite l’implication de tous », rappelait Julie André, conseillère municipale déléguée au CMJ.

