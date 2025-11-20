Un an à défendre les produits locaux avec leur boutique à la ferme

Le magasin Bienvenue à la ferme de la Grange Rouge a célébré son premier anniversaire le samedi 15 novembre.

Le 13 novembre 2024, le magasin de la ferme de la Grange Rouge ouvrait ses portes. Une année plus tard, Apolline et Camille Desforges avaient invité leurs fournisseurs, partenaires et fidèles clients pour célébrer le premier anniversaire de ce lieu qui a trouvé son public.

Le pari était en effet osé. Si la ferme de la Grange Rouge se trouve sur le territoire de Milly-la-Forêt, elle se trouve à 4km du centre-ville, au milieu des champs. C’était le défi à relever, mais grâce à la volonté des deux femmes, le soutien de la famille, la réussite est au-rendez-vous.