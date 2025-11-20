MON COMPTE
Un an à défendre les produits locaux avec leur boutique à la ferme

Apolline et Camille Desforges, les fondatrices de la boutique.

Le magasin Bienvenue à la ferme de la Grange Rouge a célébré son premier anniversaire le samedi 15 novembre.

Le 13 novembre 2024, le magasin de la ferme de la Grange Rouge ouvrait ses portes. Une année plus tard, Apolline et Camille Desforges avaient invité leurs fournisseurs, partenaires et fidèles clients pour célébrer le premier anniversaire de ce lieu qui a trouvé son public.
Le pari était en effet osé. Si la ferme de la Grange Rouge se trouve sur le territoire de Milly-la-Forêt, elle se trouve à 4km du centre-ville, au milieu des champs. C’était le défi à relever, mais grâce à la volonté des deux femmes, le soutien de la famille, la réussite est au-rendez-vous.

Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
