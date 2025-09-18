Décorée par Jean Cocteau, la célèbre chapelle Saint-Blaise-des-Simples a été soignée

Après d’importants travaux de restauration, la chapelle Saint-Blaise-des Simples, à Milly-la-Forêt, a été inaugurée ce samedi 13 septembre.

Les dessins de Jean Cocteau qui ornent les murs de la chapelle, vestige de l’ancienne léproserie, ont retrouvé leur éclat. Bernard Bouley, maire, a affirmé « sa joie tranquille de voir ce lieu respirer à nouveau ». François Orcel, président de l’association des Amis de la chapelle, a affirmé son bonheur de voir la chapelle « nous apparaître comme au premier matin ». Il a insisté sur le point d’appui que constitue ce lieu pour « perpétuer la mémoire de Jean Cocteau » qui y est inhumé depuis 1963. Un lieu presque de pélerinage pour les admirateurs de l’artiste, ou tout simplement des amoureux des arts, qui sont jusqu’à 14 000 à visiter les lieux chaque année.

L’artiste pluridisciplinaire Jean Cocteau est inhumé à Milly-la-Forêt depuis 1963.



Michel Trubert, architecte en chef des Monuments historiques qui a supervisé les travaux, et Marie-Odile Hubert, la restauratrice qui a travaillé avec son équipe sur les dessins, ont parlé avec passion et respect pour ce que représente la chapelle et de l’héritage de Jean Cocteau. Christian Thérond pour la Fondation du patrimoine, Jean-Philippe Dugoin-Clément pour la Région Île-de-France et le sous-préfet Benoît Vidon, qui ont participé au financement de cette opération ont salué le travail effectué. Ce dernier a d’ailleurs conclu son propos par une citation de Jean Cocteau fort à propos : « Les privilèges de la beauté sont immenses. Elle agit même sur ceux qui ne la constatent pas ».

