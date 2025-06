Un complexe cinéma de 4 salles ouvre ses portes

Le tournage est terminé, il est temps de passer à la diffusion ! Ce mercredi 25 juin à 11h, le nouveau complexe Ciné-Lines de Milly-la-Forêt ouvre ses portes au public. C’est le film Elio qui sera le premier diffusé sur la toile du cinéma composé de 4 salles et de 548 fauteuils.

L’inauguration du nouveau complexe a eu lieu le mardi 24 juin au soir, en présence de l’acteur Laurent Lafitte. Celui-ci est connu du grand public pour son rôle récent dans le film « Le Comte de Monte Cristo ». Mais il navigue avec aisance entre théâtre, comédie, drame et réalisation. Il avait intégré la troupe de la Comédie‑Française en 2012, où il est resté jusqu’en 2024, participant à des classiques tels que Candide, Roméo & Juliette, Dom Juan. Il s’est imposé comme l’un des visages les plus reconnaissable du cinéma et de la scène française d’aujourd’hui.

C’est donc sous les applaudissements qu’il a été accueilli afin de couper le ruban inaugural du nouveau cinéma milliacois et a partagé son bonheur de voir un cinéma ouvrir ses portes. « Lorsque je suis né, il y avait 65 cinémas sur les Champs-Elysées, il y avait 65 cinémas. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un. Ils ont été remplacé par des boutiques Adidas ou de luxe. On a laissé entrer les gardiens du temple. Aujourd’hui c’est l’inverse qui se produit dans cette zone commerciale », a-t-il indiqué.

Il a profité de l’événement pour partager ses souvenirs d’enfants, dans le XVe arrondissement de Paris, où il fréquentait assidûment le cinéma Saint-Charles près de chez lui, et profitant même de séances qui lui était interdite au vu de son âge. « Un cinéma, c’est précieux, cela peut disparaître vite », a rappelé Laurent Lafitte, célébrant ici le choix fait par les élus locaux de la Communauté de communes des Deux Vallées d’ouvrir un lieu d’accès à la culture sur le territoire.

Romuald Boulanger, le fondateur du nouveau complexe était radieux pour l’inauguration mardi soir. « On dit qu’il faut tout un village pour faire un film. Et bien ici, il a fallu plusieurs villages pour construire un cinéma », a-t-il affirmé mardi soir devant l’ensemble des élus de l’intercommunalité et une assistance nombreuse. Outre les blockbusters et films des grands studios, le public pourra en effet retrouver une programmation d’Art et essai, pourra participer à des rencontres avec des réalisateurs, scénaristes et comédiens, lors de projections événement, et participer également à des soirées débats autour de thématiques de société.

A l’affiche pour l’ouverture du cinéma, F1 le film, avec Brad Pitt, Elio, Dragons, Lilo & Stitch ou encore l’excellent film de Wes Anderson The Phoenician Scheme. Des séances auxquelles il sera possible d’assister pour la somme modique de 5 euros du dimanche 29 juin au mercredi 2 juillet, à l’occasion de la Fête du Cinéma.

Ambiance avec la fameuse DeLorean de la trilogie Back to the Future (Photo © Le Républicain de l’Essonne).

« Il n’y a plus besoin de faire 30 minutes de voiture pour aller au cinéma », a indiqué, avec fierté, Pascal Simonnot, président de la Communauté de communes des Deux Vallées qui s’est investie depuis 8 ans pour que ce projet sorte de terre. « Ce cinéma est le cœur d’un espace vibrant. Faisons, tous ensemble, de cet espace un phare culturel pour le territoire », a-t-il affirmé.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne Patrick Rakotoson a salué l’esprit entrepreneurial de Romuald Boulanger pour permettre à ce projet de se concrétiser, et a insisté sur le caractère de « locomotive » du cinéma pour le territoire, « qui pourra irriguer vos centre-villes et vos commerces ».

Le vice-président de la Région Jean-Philippe Dugoin-Clément, a rappelé que la somme de 860 000 € a été apportée par la Région au titre d’un Contrat d’aménagement régional, pour 510 000 €, et par sa politique de soutien à la culture, pour 350 000 €, afin de permettre à ce cinéma de sortir de terre. « Lorsqu’on vit aux franges de la Région, accéder à la culture cela demande de prendre sa voiture, de faire des kilomètres, cela coûte plus cher, et ce sont les habitants les plus modestes qui n’y ont donc pas accès », a-t-il rappelé.

Le sous-préfet Olivier Delcayrou, enfin, a souligné le rôle de l’Etat d’assurer sa mission de rééquilibrage des territoires. Celui-ci s’opère depuis 4 ans, avec le fléchage des financements de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France vers l’Essonne qui est passé de 4 à 10 millions d’euros ces quatre dernières années.

Le complexe Ciné-Lines de Milly-la-Forêt en chiffres : 4 salles 548 fauteuil s 184 kilomètres de câbles 1 grand écran de 14 mètres de diagonale 4 projecteurs laser panneaux photovoltaïques en toiture pour autoconsommation surface totale du bâtiment de 1307 m 2