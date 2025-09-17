La deuxième édition de cette fête médiévale de retour ce week-end

La ville de Milly-la-Forêt s’apprête à replonger dans l’ambiance envoûtante du Moyen Âge à l’occasion de la deuxième édition de la Médiév’Halle, qui se tiendra ce samedi 20 septembre de 10h à 21h sous la halle historique de la commune. Après le succès rencontré lors de la première édition qui avait eu lieu le samedi 2 septembre 2023, cette fête populaire et familiale promet une journée rythmée par des animations spectaculaires, des expositions captivantes et des moments de convivialité à partager en costume ou en simple spectateur.

Dès le matin, le ton sera donné avec un cortège costumé des élus et des habitants, suivi d’une inauguration ponctuée de lectures théâtrales. Tout au long de la journée, petits et grands pourront s’initier à l’art de la taille d’épée en noisetier, plonger dans l’enquête interactive « Lux in Tenebris » proposée par la Médiathèque ou profiter d’une balade en calèche à travers la ville. L’après-midi fera la part belle aux spectacles vivants : les cracheurs de feu, les duels chevaleresques et les représentations de la troupe Perceval enflammeront l’atmosphère, tandis que l’exposition « Une Halle pour un royaume, Louis XI roi bâtisseur », installée à l’Espace culturel Paul Bédu, offrira une plongée historique au cœur du XVe siècle.

Bien évidemment, des chevaliers seront présents (Photo mairie Milly).

Au-delà des temps forts du programme, la Médiév’Halle déploiera une atmosphère unique grâce à son marché médiéval, à sa kermesse et aux déambulations de la Roulotte enchantée. Les amateurs d’histoire vivante pourront s’initier à l’escrime ludique avec Maisteria, découvrir les techniques de calligraphie ou encore observer la confection de cottes de mailles avec les passionnés de l’association Per lilium et crucem. La soirée se poursuivra autour d’un repas partagé, avant de se conclure par un grand tournoi d’escrime médiévale ludique jusqu’à la fermeture des festivités.

Organisée avec le soutien du Parc naturel régional du Gâtinais français, cette journée médiévale s’annonce comme un véritable voyage dans le temps, entre culture, divertissement et convivialité. Les visiteurs sont invités à venir costumés pour prolonger la magie et participer pleinement à l’esprit de fête qui animera Milly-la-Forêt.

La Médiév’Halle 2025, c’est donc une invitation à remonter les siècles pour revivre l’ambiance des marchés d’antan et découvrir la richesse du patrimoine médiéval dans un cadre exceptionnel. Rendez-vous le 20 septembre sous la halle de Milly-la-Forêt pour une immersion hors du temps, entre chevaliers, troubadours et artisans.

Informations pratiques

📍 Lieu : Sous la Halle de Milly-la-Forêt (Essonne)

📅 Date : Samedi 20 septembre

🕙 Horaires : 10h – 21h

👉 Programme complet disponible sur : www.milly-la-foret.fr