A Massy, le grand chapiteau est prêt pour le 32e Festival international



Du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février, le parc Georges-Brassens de Massy vibrera au rythme du 32e Festival international du cirque. Cet événement, qui attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs, proposera quatre jours de spectacles variés sous le grand chapiteau.

Depuis sa création en 1993, le festival international du cirque de Massy s’est imposé comme l’un des rendez-vous majeurs du cirque en France, mêlant traditions et innovations artistiques. Au fil des années, il a accueilli des artistes venus d’Europe, d’Asie, d’Amérique et d’ailleurs, réunissant acrobates, jongleurs, clowns et équilibristes autour d’une même passion pour l’art circassien.

Pour la 32e édition, la programmation s’annonce riche et éclectique, avec plusieurs spectacles proposés chaque jour. Le festival se déroulera sur quatre jours, avec des séances réparties en matinée, après-midi et soirée.

Jeudi 29 janvier marquera ainsi l’ouverture du festival avec une représentation en soirée. tandis qu’un nouveau spectacle, également en soirée, occupera le vendredi 30. Samedi 31 janvier, trois séances au programme, matin, après-midi et soir. Enfin, dimanche 1er février, deux représentations en matinée et en après-midi.

Au programme, des numéros spectaculaires mêlant virtuosité et poésie : acrobaties aériennes, numéros de trapèze, ballets clownesques, jongleries millimétrées et performances originales. Parmi les artistes attendus figurent des numéros traditionnels et contemporains, présentés dans deux spectacles distincts, ponctués par une soirée de gala “Best of”.

