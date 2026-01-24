Rugby (Nationale) : Massy, coupeur de têtes

Deux semaines après s’être offert le scalp d’Albi (28-6), les Massicois ont récidivé vendredi soir en dominant le co-leader Nice (13-10) au terme d’une rencontre indécise durant laquelle les Massicois ont été menés avant de faire la différence par leurs avants. Ils rejoignent les Azuréens en tête du championnat et peuvent rêver d’une place dans le top 3.

Il y avait un parfum de phases finales vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue. Excepté la météo, fraîche et humide. Car, sur la pelouse, ce choc de haut de tableau entre le RCME (4e) et Nice (co-leader avec Albi) a tenu ses promesses. Certes, on n’aura pas eu de grandes envolées mais du suspens et du combat. Et au coup de sifflet final, des scènes de liesse qu’on n’avait pas connues depuis longtemps à Massy. Menés à la pause (3-10), les Massicois ont renversé les Niçois en fin de match (13-10) à la grande joie de Djamel Ouchene, le co-manager. « On travaille pour ça toute la semaine. Gagner contre une équipe avec un tel effectif, sûrement le plus beau qu’on n’a jamais eu en Nationale, même s’il n’était pas tout à fait à son niveau aujourd’hui (ndlr : hier soir), c’est une grosse performance pour une équipe de 23 ans de moyenne d’âge, dont 80 % de l’équipe n’a jamais joué à haut niveau, apprécie l’entraîneur des trois quarts essonniens. Le match s’est payé dans les quinze-vingt dernières minutes. On a eu l’ambition de laisser le ballon sur le terrain, de ne pas aller en touche, de tenir la cadence contre cette équipe. La stratégie a été payante. »

Si les Massicois ont converti leur domination territoriale des premières minutes par une pénalité d’Anselme Cellier face aux poteaux (3-0, 7e), ils ont ensuite peiné face à des Niçois, venus en terre essonnienne conforter leur leadership. Les Azuréens, qui restaient sur quatre victoires de rang à plus de 40 points et 27 essais marqués, avaient d’ailleurs envoyé la grosse artillerie, notamment le centre fidjien Waisea Nayacavelu, passé par le Stade Français (2012-2022) et Toulon (2022-2024). « On a passé beaucoup de temps dans leurs 22 sans marquer. Massy a été plus clinique. On s’est également retrouvé deux fois à 14, commente Massimo Ortolan, de retour à Massy, son club formateur, près de trois ans après son départ pour Vannes (Pro D2). Même si je repars avec la défaite, ça fait plaisir d’effectuer mon retour à la compétition ici après trois mois d’absence en raison d’une blessure à un genou. »

Sur le reculoir au fil des minutes, Massy craque avant la pause sur un exploit personnel d’Egiziano. Ce dernier tape un petit coup de pied à ras de terre pour lui-même avant de plonger dans l’en-but. Avec la transformation d’Asquini, déjà auteur d’une pénalité, Nice prend les commandes de la rencontre (3-10, 34e). La réaction massicoise est immédiate mais un en-avant volontaire de Lafond vient annihiler une grosse occasion d’essai (39e). Sur la pénal-touche qui suit, le maul porté des Essonniens tombe sur une grosse défense adverse.

Malgré leur supériorité numérique, les Massicois ne parviennent pas à recoller au score au retour des vestiaires. Nice peut creuser l’écart mais Egiziano manque deux pénalités coup sur coup (54e, 56e). Les visiteurs ne relâchent pas la pression face à des Massicois qui résistent malgré deux mêlées à 5 mètres de leur ligne (60e). Galvanisés, les partenaires de Martin Carré remettent la main sur le ballon et s’offrent une bonne touche qui aboutit à un essai de pénalité sur une grosse poussée de Nicolas Ferrer. Le pilier fête ainsi de la plus belle des manières son 151e match avec le RCME (10-10, 67e). De nouveau à 14, Nice se met à la faute et permet à Cellier de redonner l’avantage à Massy (13-10, 73e). Les Niçois n’ont pas dit leur dernier mot et remettent la pression sur les Massicois qui, au prix d’une grosse débauche d’énergie en défense, conservent leur avantage. Un succès qui, ajouté aux défaites d’Albi (13-0 à Chambéry) et de Narbonne (20-19 à Rouen), leur permet de revenir à hauteur des Niçois qui conservent leur première place grâce au point de bonus défensif.

Aymeric Fourel

MASSY – NICE : 13-10 (3-10). Arbitre : M. Maset (ligue Occitanie). 1 000 spectateurs environ.

• Evolution du score : 3-0, 3-3, 3-10 (mt), 10-10, 13-10.

• Les points. Pour Massy : 1E de pénalité (67e) ; 2P Cellier (7e, 73e). Pour Nice : 1E Egiziano (34e) ; 1T et 1P (27e) Asquini.

• Cartons jaunes : Lafond (39e), Ciancio (68e) à Nice.

• L’équipe de Massy : Carré (cap) – Artaud, Cusson, Vidalenc (Mignot, 58e), El Yahyaoui – (o) Cellier, (m) L. Rouet (Rubio, 58e) – Vidoni (Delbois Fontaine, 52e), Cowley (Gamba, 24e), Konaté – Djebbari (Mahu, mt), Riou (Vidoni, 78e) – Pienaar (Ferrer, 47e), Trassoudaine (Elgoyhen, 47e), Visser (Poipy, 47e). Entr. : Denoyelle et Ouchene.

• L’équipe de Nice : Asquini (Bouton, 74e) – Egiziano, Lafond, Waisea, Purdy – (o) Ortolan (Asquini, 80e+2), (m) G. Rouet – Berenguel, Mau’u (Vignolles, 52e), Sarrasin – Motoc (Van der Merwe, 57e), Rey (cap.) – Mudariki (Ciancio, 48e), Leafa (Chauvin, 48e), Gonzalez (Thompson-Stringer, 48e). Entr. : Jagr, Baber et Bargamschi.

Non entrés : Gilbert, Duhau.