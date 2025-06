Bouteilles d’avenirs fait sauter les bouchons sur le recyclage

Bouteilles d’avenirs, une association engagée depuis trois ans dans la transition écologique, a été distinguée parmi les dix lauréats franciliens des Prix de l’Inspiration en ESS 2025, remis par la fondation Crédit coopératif.

Coutant mai, la fondation Crédit coopératif a dévoilé les lauréats 2025 des Prix de l’Inspiration en ESS. Parmi les 57 structures récompensées à l’échelle locale, l’association Bouteilles d’avenirs, basée à Bruyères-le-Châtel, s’est vue mise à l’honneur pour son engagement concret en faveur du réemploi du verre alimentaire.

Créés il y a plus de 40 ans, les Prix de l’Inspiration en ESS visent à soutenir chaque année une soixantaine de projets conciliant utilité sociale et impact environnemental. Toutes les structures de l’économie sociale et solidaire, au sens de la loi de 2014, peuvent y candidater à condition de répondre à au moins un Objectif de développement durable (ODD), qu’il soit social ou écologique.

« On est très engagés pour l’environnement », affirme Emmanuelle Duval, coprésidente de l’association. En effet, l’association Bouteilles d’avenirs s’attaque à un enjeu écologique souvent méconnu l’empreinte carbone du verre, dont le réemploi permettrait de réduire jusqu’à 80 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport au recyclage. Comment ? « Bêtement, on fait ça avec tous nos contenants alimentaires, des bouteilles et des bocaux ».

Tripler les points de collecte d’ici la fin de l’année

En trois ans d’existence, cette structure essentiellement portée par des bénévoles a construit un réseau solide et efficace, comptant aujourd’hui 45 points de collectes sur le territoire sud-francilien. « Cela nous permet de récupérer une centaine de formats différents », précise Emmanuelle Duval. En 2024, ce sont 63 000 contenants qui ont été collectés via 35 points de collectes, avec un objectif clair : tripler ce chiffre d’ici fin 2025.

« Environnement, solidarité, coopération et territoire sont nos maîtres mots », souligne la coprésidente. Au-delà de la dimension écologique, l’association revendique un ancrage territorial fort. « Faire participer tous les partenaires, que ce soit les collectivités, les citoyens ou les autres associations, c’est essentiel pour nous ».

Bouteilles d’avenirs collabore également avec des établissements spécialisés dans l’insertion professionnelle. Emmanuelle Duval explique que « nos objectifs : vendre plus, augmenter les volumes, points de collectes et de reventes ainsi qu’embaucher des personnes en insertion, pour développer notre activité ». Cette démarche reflète pleinement l’esprit de l’économie circulaire en circuit court, orientée vers la relocalisation et la création d’emplois non délocalisables.

L’action de Bouteilles d’avenirs s’inscrit aussi dans une volonté de relocaliser la production. En s’appuyant sur des producteurs locaux et en mutualisant les ressources logistiques, l’association construit une économie circulaire ancrée dans les territoires.

Enfin, cette récompense constitue une reconnaissance importante et un tremplin pour la structure. « On est fiers et contents de faire partie des lauréats », déclare Emmanuelle Duval.

L’association pourra ainsi consolider son réseau de partenaires, s’appuyer sur de nouvelles synergies « nous sommes soudés et en lien avec d’autres associations du secteur », précise-t-elle et renforcer sa présence dans les appels à projets.

Bouteilles d’avenirs démontre qu’un engagement local, solidaire et coopératif peut produire un impact global. Les solutions de demain s’inventent ici et maintenant. En attendant, Bouteilles d’avenir fait partie des projets candidats au budget participatif écologique de la région Île-de-France pour lequel le public est appelé à voter jusqu’à la fin du mois de juin.

Ecrit par Clara Arrachart