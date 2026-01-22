Candidat aux municipales, Pascal Fournier est de retour pour faire Vivre Arpajon

Pascal Fournier mènera la liste majoritaire baptisée « Vivre Arpajon » sortante en mars prochain.

Maire de la ville de 2001 à 2011, toujours présent au conseil municipal depuis, Pascal Fournier mènera la liste majoritaire sortante lors de l’élection de mars prochain. Une liste composée de 13 conseillers municipaux sortants, « avec aussi des nouveaux talents », et qui sera opérationnelle dès le lendemain de l’élection.

