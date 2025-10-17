MON COMPTE
Robin LANGE

CEA de Saclay : les agents d’entretien en grève depuis quatre semaines

Une partie des agents d’entretien du CEA de Saclay a entamé sa quatrième semaine de grève. En cause, les très nombreux dysfonctionnements qui sont apparus depuis la reprise de l’activité par l’entreprise Atalian, le 1er juillet.

« Etre payés correctement et à temps, obtenir des contrats de travail justes en reprenant l’accord de site, avoir du matériel et des produits adaptés pour travailler dignement, ne plus subir les pressions et le mépris de leur hiérarchie et ouvrir des négociations pour la création d’un CSE propre au site du CEA Saclay ».

Journaliste dans le nord de l'Essonne. Il traite notamment les sujets de Paris-Saclay.
