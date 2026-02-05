MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésEtampois Sud-Essonne
Teddy Vaury

Finances : une 2e année dans le vert pour Etampes

Malgré les projets menés et le grand chantier de la tour de Guinette, les comptes de la ville d'Etampes restent dans le vert en ce début d'année.

La situation financière de la ville pourrait bien être un sujet de la campagne des élections municipales, l’occasion de faire un point factuel sur celle-ci.

Il y a un an, la ville d’Etampes pouvait s’enorgueillir d’avoir opéré un redressement de ses finances, avec un excédent de 2,7 millions d’euros sur son budget 2024. Franck Marlin, maire, annonçait alors une accélération des investissements sur la vidéoprotection pour renforcer le réseau des caméras, l’extension de l’école André-Buvat, ou encore le lancement de la réfection de la voirie de la rue Reverseleux. Une année 2025 marquée également par des investissements pour les sportifs sur le stade Claude-Minier, ou encore l’achat du local médical des Hauts-Vallons dans le but d’accompagner le maintien de la médecine de ville, ou encore d’un terrain en vue de la construction d’une crèche. Enfin, l’opération phare qui s’affiche aux yeux de tous les Etampois, c’est bien sûr le lancement des travaux de la tour de Guinette avec les impressionnants échafaudages qui ont été installés à l’automne 2025.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Teddy Vaury
Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés