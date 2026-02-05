Finances : une 2e année dans le vert pour Etampes

La situation financière de la ville pourrait bien être un sujet de la campagne des élections municipales, l’occasion de faire un point factuel sur celle-ci.

Il y a un an, la ville d’Etampes pouvait s’enorgueillir d’avoir opéré un redressement de ses finances, avec un excédent de 2,7 millions d’euros sur son budget 2024. Franck Marlin, maire, annonçait alors une accélération des investissements sur la vidéoprotection pour renforcer le réseau des caméras, l’extension de l’école André-Buvat, ou encore le lancement de la réfection de la voirie de la rue Reverseleux. Une année 2025 marquée également par des investissements pour les sportifs sur le stade Claude-Minier, ou encore l’achat du local médical des Hauts-Vallons dans le but d’accompagner le maintien de la médecine de ville, ou encore d’un terrain en vue de la construction d’une crèche. Enfin, l’opération phare qui s’affiche aux yeux de tous les Etampois, c’est bien sûr le lancement des travaux de la tour de Guinette avec les impressionnants échafaudages qui ont été installés à l’automne 2025.