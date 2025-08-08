Deux colonnes de pompiers de l’Essonne sont parties en renfort dans le Sud de la France

Près de 60 sapeurs-pompiers essonniens sont partis renforcer leurs homologues des Bouches-du-Rhône.

Alors que les conditions météorologiques se dégradent fortement dans le Sud de la France, les autorités redoublent de vigilance1. Les températures élevées et la sécheresse accrue ont fait grimper le risque de feux d’espaces naturels à un niveau très préoccupant. Face à cette situation critique, le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (Cogic) a sollicité l’envoi de renforts nationaux pour soutenir les secours locaux.

Les Essonniens ont répondu à l’appel. Jeudi 24 juillet à 5h, 28 sapeurs-pompiers de l’Essonne (Sdis 91) se sont retrouvés à la Plateforme logistique départementale de Fleury-Mérogis. Ceux-ci vont rejoindre une colonne de renfort formée par l’ensemble des services départementaux d’incendie et de secours de l’Île-de-France (SDIS 77, 78, 91 et 95), ainsi qu’un groupe venu de la zone de défense Nord. C’est depuis Melun, en Seine-et-Marne, que les 77 sapeurs-pompiers ont ensuite pris la route en direction d’Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, zone particulièrement exposée aux départs de feu.

Avant leur départ, Guy Crosnier, président du conseil d’administration du Sdis de l’Essonne, Alexandre Touzet, 2e vice-président, ainsi que le colonel Sébastien Roux, adjoint au directeur départemental, sont venus saluer et encourager les soldats du feu essonniens. Un moment fort en émotion, empreint de solidarité et d’admiration face à l’engagement de ces femmes et hommes prêts à affronter des conditions difficiles.

La colonne Île-de-France est placée sous le commandement du lieutenant-colonel Denis Lacombe, lui-même sapeur-pompier de l’Essonne. Son expérience sera précieuse pour coordonner les opérations à venir sur le terrain. Cette mobilisation illustre une nouvelle fois la solidarité interrégionale et l’importance des dispositifs nationaux face aux événements climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents et intenses.

Une seconde colonne de renfort est partie de l’Essonne le mercredi 30 juillet à la demande de la zone de défense. Ce sont 29 sapeurs-pompiers supplémentaires qui sont partis renforcer le dispositif à Aix-en-Provence. En tout, 57 soldats du feu essonniens sont partis dans le sud de la France à la fin juillet.



Note : cet article a été écrit avant l’incendie d’ampleur qui touche actuellement le département de l’Aude.