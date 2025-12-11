En Essonne, 1 200 dépistages d’alcoolémie effectués en quelques heures

Une vaste opération de sécurité routière a eu lieu dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre sur la RN20 à la hauteur de La Ville du Bois.

Impossible d’y échapper. Durand plusieurs heures dans la nuit du dimanche au samedi, 83 gendarmes, dont deux équipes cynophiles ainsi que 15 douaniers ont procédé à une opération de contrôle supervisée par l’escadron départemental de contrôle des flux sous le commandement du chef d’escadron Franck Bocquain.

Au total, 1 200 dépistages ont été effectués pour l’alcoolémie et 30 pour l’usage de stupéfiants durant les quelques heures de l’opération.

De nombreuses infractions ont été relevées avec 41 alcoolémies dont 20 délits, c’est à dire un taux supérieur à 0,8g/l de sang. Les gendarmes ont également constaté que 7 conducteurs étaient sous l’emprise de produits stupéfiants.

Par ailleurs, 12 défauts de permis de conduire ont été relevés, ainsi que 3 défauts d’assurance. Un conducteur a tenté de se soustraire au contrôle par un refus d’obtempérer mais n’a pas échappé à la vigilance des gendarmes. Par ailleurs, 5 infractions liées aux activités de VTC ou taxi ont été découvertes. Les militaires ont également délivré une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants. A l’issue de l’opération, 28 permis de conduire ont été retirés et 27 véhicules mis en fourrière.