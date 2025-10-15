Deux films, dont la Palme d’Or de Cannes, projetés mardi 21 octobre à Lardy

« Un simple accident » de Jafar Pranahi sera l’un des deux films diffusé mardi prochain, salle Cassin, à Lardy.

Encore une fois, le service culturel de la ville de Lardy et son partenaire Cinessonne proposent une belle journée pour les fans du 7e Art. Comme lors de chaque rendez-vous, deux films seront projetés, avec une séance adaptée au jeune public l’après-midi, et une séance tout public le soir.

La séance du soir, à 20h30, est à ne pas manquer. Le public pourra découvrir la Palme d’Or du Festival de Cannes, “Un simple accident” de Jafar Pranahi. Le film se déroule en Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe, les événements s’enchaînent…

L’éminent réalisateur de la Nouvelle Vague iranienne livre ici un opus saisissant. Tout commence par hasard, par accident comme le décrit le titre du film. Et les “accidents” continuent de se succéder au fil des minutes. Les différents personnages qui se croisent sont tous liés par ce que le régime islamiste des Ayatollahs leur a fait subir, et leur soif de vengeance. L’émotion est forte, la tension ne cesse de monter, et les féroces moments d’humour noir qui ponctuent le film ne permettent pas de la faire diminuer.

Entre le besoin de Justice, et le nécessaire besoin de pouvoir se regarder en face, les personnages affrontent un dilemme qui les fait souffrir presque autant que ce qu’ils ont vécu. A la fin du film, on peut cependant se demander s’il existe quelque chose comme un simple accident dans la vie…

La séance de l’après-midi sera plus légère avec à “Hola Frida” à 15h30. Le film qui dure 1h22 et accessible aux enfants à partir de l’âge de 7 ans raconte l’histoire d’une petite fille différente. Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s’appelle Frida Kahlo !