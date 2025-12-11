Exposition : Deux artistes pour une vision à Lardy

La ville de Lardy accueille une exposition intitulée Entre ciel, terre et mer jusqu’au 10 janvier.

La photographe Marie-Lys Hagenmüller et la peintre Pascale Peterlongo sont réunies pour une exposition qui emmènera le public en voyage.

La magie de cette exposition croisée, c’est que l’on peut parfois se demander où sont les photographies et où sont les peintures. Marie-Lys et Pascale se croisent depuis de nombreuses années maintenant, mais cela ne fait qu’un peu plus de 5 ans qu’elles sont réellement devenues amies. Un rapprochement permis évidemment par leur sensibilité commune pour ce qui est beau, et leur capacité à s’émerveiller devant le ciel, la terre ou la mer.

Ciel, terre ou mer, mais qui est qui. Le bleu du ciel rappelle des étendues d’eau et les nuages l’écume, la terre par son immensité n’est pas sans rappeler le ciel, et la mer a l’air si calme qu’on aurait envie d’y poser le pied.

Bref, cette exposition est un régal pour les yeux, et saura apaiser les esprits. Marie-Lys et Pascale ont à cœur de partager leur sensibilité avec tous les publics, y compris ce jeudi 11 décembre lorsqu’elles recevront les enfants de l’IME de Gillevoisin pour une visite guidée.

Exposition Entre ciel terre et mer, jusqu’au samedi 10 janvier 2026, salle d’exposition, 17 avenue Foch.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.