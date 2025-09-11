Dix itinéraires de balade au bord de l’Essonne accessibles à tous

Le Siarce (Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivière et du cycle de l’eau) met à disposition dix itinéraires de balades le long de l’Essonne et de ses affluents, désormais accessibles depuis son site internet.

Ces parcours, spécialement conçus pour les familles, offrent une belle occasion de profiter de la nature tout en restant proches de chez soi.

Pensées pour être accessibles à tous, ces promenades ne dépassent pas 5,4 kilomètres et se parcourent en 30 minutes à 1h30. Leur faible difficulté en fait des sorties idéales pour les enfants, les parents comme les grands-parents. Plus qu’une randonnée sportive, il s’agit d’une expérience conviviale qui permet de prendre le temps de découvrir les paysages et la biodiversité locale.



Ces itinéraires sont répartis sur l’ensemble du territoire du syndicat et traversent plusieurs communes emblématiques de l’Essonne. On peut ainsi flâner autour du domaine de Montauger à Lisses, longer les étangs de Vert-le-Petit, explorer les marais de Fontenay-le-Vicomte, admirer le moulin d’Écharcon ou encore se promener au bord de la rivière à Baulne et Itteville. Les balades se poursuivent à Boigneville, Courdimanche, Boutigny et Cerny, offrant une mosaïque de paysages où se mêlent forêts, rivières, ruissellements et zones humides.

Pour chaque parcours, le site du Siarce propose une description précise, des indications pratiques et même un lien vers l’application gratuite IGN Rando, qui permet de suivre l’itinéraire grâce au GPS. Une manière simple et moderne de profiter de la marche sans se perdre.

Au-delà du plaisir de la promenade, le Siarce rappelle que découvrir son territoire, c’est aussi apprendre à le protéger. Ces sorties sont donc autant d’invitations à observer la faune et la flore locales, à contempler des paysages parfois insoupçonnés et à prendre conscience de la richesse naturelle de l’Essonne.