Dourdannais-En-Hurepoix
Teddy Vaury

Lancement de SOS crapauds 2026

Bénévoles et élus mobilisés.

Comme chaque année, pour sauver les crapauds, les bénévoles étaient sur le terrain samedi matin pour le lancement de l’opération.

Pour les crapauds, une saison critique arrive, celle de la reproduction. Chaque année, les amphibiens quittent leurs quartiers d’hiver pour rejoindre leurs zones humides où la reproduction a lieu. Ils s’exposent cependant à un risque énorme : celui de la traversée de routes. C’est le cas à Roinville où les amphibiens doivent traverser la route de Malassis pour rejoindre les zones humides situées en bordure de l’Orge. Pour les crapauds, grenouilles et tritons la mortalité peut être très élevée.
Chaque année des dispositifs temporaires de “crapaudromes”, constitués de filets et de seaux sont installés.

  • Renseignements : SOS Crapauds 2026
    Michel 06.74.30.52.57 ou Philippe 01.64.58.40.15
Teddy Vaury
Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
