MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésCoeur d'Essonne
Robin LANGE

Une nouvelle Geneviève au parc Pierre

La naissance a eu lieu au parc Pierre. ©Sainte-Geneviève-des-Bois

Les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois ont pu collectivement décider du nom de la petite agnelle née fin janvier au parc Pierre.
Alerte carnet rose : la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois compte une petite habitante de plus.

Dans la nuit du jeudi 29 janvier, c’est en effet dans le parc Pierre qu’une petite agnelle a vu le jour au sein de la ferme installée sur le site. Pour l’occasion, la municipalité a proposé aux habitants de choisir le prénom de la néo-génovéfaine via ses réseaux sociaux.

Un hommage au nom de la commune

Et si « Bouclette », « Aubépine », « Perle » et autres « Poupette » ont tenu la dragée haute, les votes des habitants sur la page Facebook de Sainte-Geneviève-des-Bois ont finalement désigné… « Geneviève » comme prénom définitif.
Un bel hommage à la ville et une potentielle nouvelle mascotte que les habitants pourront désormais croiser lors de leurs balades.

Robin LANGE
Robin LANGE
Journaliste dans le nord de l'Essonne. Il traite notamment les sujets de Paris-Saclay.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés