Une nouvelle Geneviève au parc Pierre

Les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois ont pu collectivement décider du nom de la petite agnelle née fin janvier au parc Pierre.

Alerte carnet rose : la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois compte une petite habitante de plus.

Dans la nuit du jeudi 29 janvier, c’est en effet dans le parc Pierre qu’une petite agnelle a vu le jour au sein de la ferme installée sur le site. Pour l’occasion, la municipalité a proposé aux habitants de choisir le prénom de la néo-génovéfaine via ses réseaux sociaux.

Un hommage au nom de la commune

Et si « Bouclette », « Aubépine », « Perle » et autres « Poupette » ont tenu la dragée haute, les votes des habitants sur la page Facebook de Sainte-Geneviève-des-Bois ont finalement désigné… « Geneviève » comme prénom définitif.

Un bel hommage à la ville et une potentielle nouvelle mascotte que les habitants pourront désormais croiser lors de leurs balades.

