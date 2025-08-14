Eléanor Belibi Mbassi, la relève tricolore du tir à l’arc

Eléanor Belibi Mbassi, du Courdray-Montceaux, impressionne le monde du tir à l’arc français. Championne de France en salle U15, la jeune archère du club de Draveil trace sa route vers l’élite nationale.

Du haut de ses 14 ans, Eléanor Belibi Mbassi ne cesse de faire parler d’elle sur les pas de tir. Pensionnaire du club des Archers de Draveil et membre du Pôle Espoir de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), elle incarne l’avenir du tir à l’arc français. Médaillée de bronze lors des championnats U13 l’an passé à Riom (Puy-de-Dôme), elle a cette fois-ci conquis le titre de championne de France en salle dans la catégorie U15 le 2 mars dernier à Agen (Lot-et-Garonne), avec une régularité et une maîtrise impressionnantes. En finale, l’Essonnienne l’a emporté en ne réalisant que des volées quasi parfaites notées 29 ou 30.

