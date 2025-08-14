MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésSports
Jérémy Andrieux

Eléanor Belibi Mbassi, la relève tricolore du tir à l’arc

éléanor Belibi Mbassi (14 ans) va intégrer le Pôle France Relève de Bordeaux en septembre prochain. Photo ©FFTA

Eléanor Belibi Mbassi, du Courdray-Montceaux, impressionne le monde du tir à l’arc français. Championne de France en salle U15, la jeune archère du club de Draveil trace sa route vers l’élite nationale.

Du haut de ses 14 ans, Eléanor Belibi Mbassi ne cesse de faire parler d’elle sur les pas de tir. Pensionnaire du club des Archers de Draveil et membre du Pôle Espoir de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), elle incarne l’avenir du tir à l’arc français. Médaillée de bronze lors des championnats U13 l’an passé à Riom (Puy-de-Dôme), elle a cette fois-ci conquis le titre de championne de France en salle dans la catégorie U15 le 2 mars dernier à Agen (Lot-et-Garonne), avec une régularité et une maîtrise impressionnantes. En finale, l’Essonnienne l’a emporté en ne réalisant que des volées quasi parfaites notées 29 ou 30.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !
Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Jérémy Andrieux
Jérémy Andrieux
Journaliste sportif pour le Républicain de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés