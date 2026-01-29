Une candidate aux municipales perd son investiture LR à Draveil

L’évolution démographique de la ville aurait changé les décisionnaires sur l’investiture du parti.

Dans un communiqué, Typhaine Desbois-Bouby, liste Engagés pour Draveil, tient à préciser le changement de candidature pour les élections municipales de mars 2026. En effet, le mercredi 21 janvier, elle a reçu un communiqué lui signalant qu’elle n’avait plus l’investiture LR que le comité départemental lui avait donné étant donné que Draveil n’avait pas plus de 30 000 habitants.

Mais changement la ville serait passée à plus de 30 000 à fin décembre et donc l’investiture revenait à la commission nationale d’investiture. « Draveil serait-elle devenue l’enjeu politique de toute l’île de France ? Ce soir je prends acte d’une décision illégale. Les LR, en commission nationale d’investiture ont choisi d’investir une candidate sans étiquette, face à ma propre candidature LR pourtant validée par les instances départementales. Cette décision est incompréhensible car cette candidate est totalement associée à la dérive des finances de la ville. C’est cela que j’ai combattu, et c’est pour cela que j’ai perdu ma délégation d’adjointe. Je suis fière ce soir de vous dire, au moment où Les Républicains ont refusé de voter la motion de censure du budget socialiste du gouvernement, que je me sens maintenant totalement libre, et que je me présenterai, devant les Draveillois avec conviction, force et rigueur » a indiqué Typhaine Desbois-Bouby, liste Engagés pour Draveil.

