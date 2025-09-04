« L’Escale », un nouvel espace dédié à la jeunesse

Cette nouvelle structure est installée dans le quartier des Bergeries, qui se partage entre Draveil et Vigneux-sur-Seine, en Essonne.

« Dans ce quartier, un tiers des habitants a moins de 14 ans et pourtant ils ne disposaient pas, jusqu’ici, d’une structure leur étant dédiée », a souligné François Durovray, président du département et de la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, lors de l’inauguration de « L’Escale », mercredi 27 août.

Ce nouvel équipement (dont le nom forme en réalité un acronyme pour « Espace culture animations loisirs échanges ») a pris place dans le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) des Bergeries, qui se partage entre Draveil et Vigneux-sur-Seine. Bien qu’il soit installé côté Draveil, juste à côté du Centre social des Bergeries, c’est donc en bonne intelligence que les deux villes se partageront cet espace géré par la communauté d’agglomération. Jusque là, ce centre social accueillait indistinctement enfants et adultes, ce qui n’était « pas conforme » d’une part, confie François Durovray, tandis que « la cohabitation entre les différentes tranches d’âge » s’avérait parfois difficile, affirme Magali Letouzo, directrice générale adjointe « Services à la population » de la communauté d’agglomération.

Le bâtiment d’environ 200 m2, entièrement neuf, se compose principalement de deux salles polyvalentes : une première de 90 m2, qui pourra accueillir des « projections vidéo, activités informatiques, loisirs, jeux, réunions », et une seconde de 40 m2 qui devrait avoir un usage davantage tourné vers l’informatique et les études, notamment au travers du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas). Un programme qui promet de « monter en puissance dans les prochains jours » afin de « développer encore la politique jeunesse de l’agglomération », annonçait François Durovray. Le Val d’Yerres Val de Seine a en effet investi quelques 900 000 € dans ce projet et le président attend désormais que « les jeunes s’en emparent pour lui donner l’ampleur qu’il mérite ».