Essonne : un bus chute dans la Seine entre Juvisy-sur-Orge et Draveil

Le matin du jeudi 30 avril, un bus conduit par une apprentie en formation est tombé dans la Seine après une potentielle perte de contrôle du véhicule. L’ensemble des passagers ont été secourus.

Heureusement, aucun blessé grave n’est à déplorer. Aux alentours de 9h45 le matin du jeudi 30 avril, un bus Keolis est tombé dans la Seine. Le véhicule a chuté depuis le quai Jean-Pierre Timbaud, à proximité de la gare RER de Juvisy et de la base de loisirs régionale de Draveil. La conductrice, une apprentie en formation selon nos confrères du Parisien de l’Essonne, aurait perdu le contrôle du véhicule. Le transport de grande taille a dévié de la route en emportant une voiture en stationnement, sans passager à l’intérieur, avant de terminer sa course dans l’eau.

Les 34 sapeurs-pompiers de l’Essonne, les 60 policiers de l’Essonne, la brigade fluviale de la gendarmerie nationale et les agents des voies navigables de France sont intervenus rapidement sur le lieu des faits. Le bilan fait état de 4 victimes repêchées dans le bus, il est en cours de validation avec une inspection des plongeurs sur les abords du quai.

La préfecture de l’Essonne a déclenché une cellule de crise pour coordonner l’action des services de secours et de sécurité. La RATP et Keolis Val d’Yerres Val-de-Seine ont modifié le trajet des bus des lignes 4114, 4116, 4121, 4117, 4118. L’arrêt de la gare de Juvisy n’est pour le moment plus desservi.

Le président du Conseil départemental de l’Essonne, François Durovray, a indiqué la mise en place d’un barrage routier pour sortir les véhicules de l’eau au plus vite afin d’écarter tout risque de pollution du fleuve. En attendant, des barrages anti-pollution ont été mis en place pour empêcher de potentielles propagations de carburants. La mairie de Juvisy-sur-Orge encourage les usagers à ne pas emprunter les routes du secteur afin de ne pas encombrer davantage le trafic routier et de na pas gêner les prochaines interventions.