Football : Fleury a les moyens de se maintenir en National



Le FC Fleury 91 fait ses grands débuts en National demain soir, vendredi 7 août (19h) à Rouen, 11e du dernier exercice. Dans ce championnat relevé, les Lions auront pour objectif de se maintenir pour faire partie de la future Ligue 3.

Après onze ans d’attente et de luttes en N2, le FC Fleury 91 va enfin découvrir le National. Un championnat de plus en plus concurrentiel où évoluent de nombreuses formations passées par la Ligue 1. Certaines ont même conservé un statut pro (Ajaccio, Caen, Châteauroux, Dijon, Sochaux, Valenciennes) auxquelles il faut ajouter Concarneau, Quevilly-Rouen Métropole (QRM) et Orléans. Sur les dix-huit équipes engagées pour la saison 2025-2026, outre Fleury, seuls Aubagne/Air Bel et les deux autres clubs franciliens, le FC Versailles et le Paris 13 Atletico, n’ont jamais connu ni la Ligue 1 ni la Ligue 2. « Le championnat s’est densifié depuis une grosse dizaine d’années, commente David Vignes. Les clubs sont mieux structurés.

