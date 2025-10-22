Football (National) : Fleury arrache le nul

Les Lions ont obtenu le point du match nul mardi soir à Bourg-en-Bresse (2-2) grâce à un penalty de Kévin Farade dans le temps additionnel. Auteur d’un doublé, l’attaquant floriacumois est en tête du classement des buteurs de National avec six réalisations.

Les Floriacumois ne gagnent plus mais ne perdent plus non plus. Mardi soir, à Bourg-en-Bresse, ils ont enregistré un troisième match nul consécutif. Mais celui-ci vaut presque une victoire car il a été arraché au bout du temps additionnel sur un penalty transformé par Kévin Farade (2-2). « On est mené deux fois au score et on revient, apprécie David Vignes, qui préfère retenir ce troisième match sans défaite que ce quatrième match sans succès en championnat (ndlr : la dernière victoire de Fleury remonte au 19 septembre à Concarneau, 1-0). Les nuls font avancer petitement mais ce soir, on a pris des points contre nos adversaires directs, Saint-Brieuc et Villefranche (battus respectivement à Paris 13 et par Orléans, 0-3 et 1-2). Et surtout, on garde six points d’avance sur Bourg, le premier relégable. »

Pour ce deuxième match en quatre jours, le coach du FC Fleury 91 avait effectué huit changements au coup d’envoi. Capitaine contre Versailles, le milieu Romain Lelevé avait été laissé au repos comme les défenseurs Quentin Vogt et Thibault Plisson alors que Stéphane Lambese, Grégoire Lefebvre, Sadibou Sylla et Kévin Farade ont débuté sur le banc. A noter que Morgan Jean-Pierre, de retour de sélection avec Madagascar, qui n’a pu se qualifier pour la Coupe du monde, était titulaire au poste de latéral gauche. Ce turnover était sensé apporter de la fraîcheur mais les Lions ont semblé empruntés en première période « On n’a pas réussi à mettre l’intensité qu’on voulait. On a laissé nos adversaires rentrer dans le match », regrette David Vignes, dont l’équipe est menée à la pause. Un but concédé à la suite d’un ballon perdu par Hugo Aubourg dans l’axe sous la pression de Jules Meyer. Ce dernier sert dans la foulée Benjamin Besic qui trompe Gael Alette d’une frappe au ras du poteau (1-0, 19e). Fleury aurait pu ouvrir le score par Jonathan Rivas, mais ce dernier a buté sur Teddy Boulhendi (9e). Le gardien bressan a repoussé une autre tentative floriacumoise avant la pause après que Rivas a servi Khalil Gannoun au point de penalty (40e).

Au retour des vestiaires, les Floriacumois ont haussé le ton et se montrent dangereux sur corner. Freddy Colombo trouve ainsi le poteau en reprenant du pied un ballon dévié de la tête par Marvyn Belliard (59e). Dans la foulée, sur un nouveau corner, Hadamou Karamoko est à la réception de la tête. Le grand défenseur de Fleury pense avoir marqué, mais l’arbitre estime que le ballon n’a pas franchi la ligne. Plus pressants, les Essonniens parviennent à égaliser à la 77e minute par Kévin Farade, entré quelques minutes plus tôt. Sur un centre de Jean-Pierre, le meilleur buteur floriacumois coupe la trajectoire au premier poteau (1-1). Mais deux minutes plus tard, Karamoko est sanctionné pour une main dans la surface de réparation. Un penalty sévère aux yeux des Floriacumois et de David Vignes.

« Bourg-en-Bresse aurait dû être sanctionné d’un carton rouge et d’un penalty à la suite d’une frappe de Colombo repoussée de la main », peste le coach floriacumois. Toujours est-il que Meyer transforme et redonne l’avantage aux Bressans (2-1, 80e). Mais Fleury s’accroche et, sur un dernier temps fort, obtient à son tour un penalty dans le temps additionnel après que Mamadou Magassouba a accroché la jambe de Grégoire Lefebvre. Penalty transformé par Farade (90e+7), lequel s’offre un doublé et une première place au classement des buteurs de National (six réalisations).

Toujours 9e au championnat, Fleury continue d’engranger les points. « L’équipe progresse et confirme son bon début de saison. Mais ce penalty concédé me laisse un goût amer car il n’y a pas faute, regrette David Vignes, mais, pour la première fois cette saison, on enchaîne trois matchs sans défaite. » Fleury retrouvera le championnat le vendredi 31 octobre à Dijon, nouveau dauphin de Rouen après sa victoire à Versailles (2-0). En attendant, c’est le 6e tour de la Coupe de France qui attend les Lions dimanche (14h30) à Argenteuil (R3).

Aymeric Fourel

BOURG-EN-BRESSE/PERONNAS – FLEURY : 2-2 (1-0). Arbitre : M. Legat.

Buts : Besic (19e), Meyer (80e) pour Bourg-en-Bresse ; Farade (77e, 90e+7) pour Fleury.

Avertissements : Do Marcolino Rogombe (90e), Magassouba (90e+5) à Bourg-en-Bresse ; Bovis (36e), Colombo (42e), Hervieu (68e), Karamoko (79e), Lavigne (79e) à Fleury.

Fleury : Alette – Bovis (cap.) (Tchouatcha, 89e), Karamoko, Colombo, Jean-Pierre (Sylla, 81e) – Belliard (Lambese, 71e), Hervieu, Aubourg (Lefebvre, 46e), Gannoun (Farade, 71e) – Rivas, Lavigne. Entr. : Vignes.