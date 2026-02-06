A Dourdan, un service des Urgences tout neuf

Avec près de 23 000 passages au cours de l’année 2025, les Urgences de l’hôpital de Dourdan ont un rôle clé à jouer dans la santé des Essonniens. Celles-ci viennent d’intégrer un bâtiment flambant neuf le 28 janvier.

Une augmentation de capacité indispensable

Lancés à l’été 2024, les travaux du nouveau service des Urgences de l’hôpital de Dourdan sont achevés et le service est opérationnel dans les nouveaux locaux depuis le mercredi 28 janvier à midi.

Avec ces nouveaux locaux, le service des Urgences de l’hôpital de Dourdan du Centre hospitalier Sud-Essonne change de dimension. « Ce projet ambitieux, mobilisant les équipes du pôle urgences-médecine, les services techniques et nos partenaires institutionnels, est une réussite collective », insistait le directeur du CHSE Julien Jouny, lors de la cérémonie des vœux de l’établissement au personnel le vendredi 23 janvier dernier à Dourdan.

Cet investissement de plus de 5 millions d’euros de l’établissement pour moderniser le service des Urgences du site de Dourdan vient surtout renforcer la capacité et la qualité de l’accueil des patients. Et le besoin est bien présent.