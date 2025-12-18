Judo : deux Essonniens champions de France

Chloé Devictor (-57 kg) et Mathéo Akiana Mongo (+100 kg) ont été sacrés champions de France pour la première fois de leur carrière le week-dernier à Saint-Chamond. Deux titres, ajoutés à la médaille de bronze de Francis Damier (-100 kg), qui permettent au FLAM de terminer 2e derrière le PSG Judo.

Louis Masy, le directeur technique du FLAM 91, est un entraîneur heureux. Deux de ses protégés sont montés sur la plus haute marche du podium lors des championnats de France seniors 1re division qui se sont disputés le week-end dernier à Saint-Chamond (Loire). Vainqueur samedi chez les moins de 57 kg, Chloé Devictor (23 ans) avait montré la voie à Mathéo Akiana Mongo (19 ans), sacré dimanche chez les lourds. Comme en 2023 avec Astride Gneto (-52 kg) et Alexandre Iddir (-100 kg), le FLAM décroche deux titres nationaux. « Si l’on ajoute la médaille de bronze de Francis Damier (-100 kg), le bilan de ces championnats est très bon, d’autant plus avec une équipe aussi jeune »,

se félicite Louis Masy, qui regrette néanmoins la 7e place de Lou Lemire (-63 kg), battue en repêchages par la surprenante junior du SGS Judo, Audren Guenneugues.

« Elle monte en puissance et peut être une sérieuse prétendante à des médailles internationales »