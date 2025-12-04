MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésSportsRugby
Jérémy Andrieux

Rugby (R3) : Le Val d’Orge en route pour la montée ?

Le Rugby Val d'Orge/Savigny/Longjumeau est invaincu après six rencontres de Régionale 3 et va tenter de décrocher une septième victoire ce dimanche contre Livry-Gargan.

Toujours invaincu après six journées, le Rugby Val d’Orge/Savigny/Longjumeau semble avoir trouvé la maturité qui lui manquait ces dernières saisons. Porté par un collectif solide, le groupe de l’Essonne entraîné par Nabil Matoug avance déterminé vers la montée en Régionale 2.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Jérémy Andrieux
Jérémy Andrieux
Journaliste sportif pour le Républicain de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés