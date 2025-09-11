La Fête de l’Humanité célèbre sa 90e édition

[DOSSIER] Quatre-vingt quinze ans et 90 éditions après la « manifestation de solidarité prolétarienne » voulue par Marcel Cachin, la Fête est toujours là. Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre, ils seront à nouveau des centaines de milliers de festivaliers venus de toute la France à prendre la direction de la Base 217, en Essonne, pour un grand week-end de musique, de dégustations et, bien entendu, de politique. L’occasion de revenir sur quelques histoires qui ont marqué l’un des plus grands festivals de France.

A lire dans ce dossier :

Une fête politique d’événement communiste à rassembleur de la gauche

Historiquement relié au Parti communiste français, la Fête de l’Humanité rassemble désormais d’autres sensibilités.

«Récolter des fonds pour financer le journal et soutenir les mineurs en grève ». C’est avec cette ambition première que la Fête de l’Humanité vit le jour en 1930. Sous la houlette de Marcel Cachin, directeur du journal l’Humanité – organe de presse du Parti communiste français, fondé par Jean Jaurès en 1904 – ce qui est alors une initiative modeste ne tarde pas à prendre de l’ampleur.

