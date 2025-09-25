La nouvelle préfète de l’Essonne Fabienne Balussou a pris ses fonctions ce lundi

Après sa prise de fonction officielle devant le monument aux morts d’Evry-Courcouronnes, la préfète Fabienne Balussou a rencontré la presse locale.

La nouvelle représentante de l’Etat dans le département a eu une première journée chargée. Après sa prise de fonction officielle, elle s’est adressée aux élus et aux divers représentants institutionnels de l’Essonne pour la première fois.

Après une minute de silence en mémoire de Christian Lardière, maire de Linas décédé jeudi 18 septembre, Fabienne Balussou a indiqué sa volonté de se mettre à la disposition et à l’écoute des élus et acteurs socio-économiques au sein de « cette petite France » qu’est l’Essonne. Elle a assuré les personnalités présentes que si la préfète souhaite se positionner « très rapidement à vos côtés », que la mobilisation se fera « dans le cadre d’un dialogue républicain, constant et empreint de franchise ». Elle a profité de ce moment pour répondre aux inquiétudes sur le « turn-over » au sein des services préfectoraux. « Les changements récents dans l’équipe préfectorale ne doivent d’ailleurs pas vous faire craindre une perte de temps dans le traitement de vos dossiers : c’est la force de la permanence de l’Etat », a-t-elle assuré.

Une préfète qui veut occuper le terrain

Un point sur lequel elle a de nouveau appuyé lors de sa rencontre avec les journalistes du territoire en fin de journée, confiant son souhait de « s’installer dans la durée » en Essonne. « Je suis venue avec ma famille avec l’envie d’exercer durablement ces fonctions ».

La feuille de route de la nouvelle préfète s’inscrit dans une logique de « continuité de l’action publique et de permanence de l’Etat ». Elle a d’ailleurs salué la solidité de l’équipe actuellement au sein des services de la préfecture.

La méthode de Fabienne Balussou passera par des rencontres et des échanges sur le terrain. « On comprend un département quand on le voit », a-t-elle affirmé. Fabienne Balussou sera une préfète présente « sur le terrain », à la rencontre des élus, mais également des acteurs économiques. Elle a d’ailleurs annoncé très prochainement une première visite sur une exploitation agricole du département. Ayant rappelé son expérience de préfète dans la ruralité, en Haute-Saône puis en Haute-Vienne, elle veut « pouvoir sentir les enjeux » en allant échanger avec ceux qui font l’Essonne.

Sur les sujets régaliens, Fabienne Balussou entend poursuivre le travail engagé pour la sécurité du quotidien des Essonniens, la lutte contre le narcotrafic, notamment sur ce dernier point « avec les nouveaux outils mis à disposition grâce à la loi contre le narcotrafic ». Elle a indiqué également sa volonté d’améliorer la qualité du service rendu sur le délai de renouvellement des titres de séjour, un point important concernant notamment les étudiants et chercheurs présents à Paris Saclay.