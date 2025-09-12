Le Jardin des Livres à Saint-Chéron : un rendez-vous littéraire incontournable ce samedi 13 septembre

Saint-Chéron va vivre au rythme des mots et de la création lors de l’événement littéraire Le Jardin des Livres, qui aura lieu ce samedi 13 septembre dans le Parc de Verdure et à la salle polyvalente de la mairie. Une journée riche en rencontres, animations et découvertes, idéale pour tous les passionnés de lecture, d’écriture et de culture.

Un festival dédié aux auteurs et éditeurs

De nombreux auteurs et éditeurs seront présents pour partager leur passion des livres et échanger avec le public. Parmi les invités figurent, entre autres, Laurent Malot, Paul Melun, Stéphane Bret, Sacha Erbel, Aurore Ponsonnet ainsi que les éditions du Sabot Rouge, Grafouniages et Labo M.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter de séances de dédicaces, d’animations interactives et de temps forts culturels autour de la littérature, de la poésie et des arts graphiques.

Le programme de la journée

Le Jardin des Livres propose un programme varié et familial, accessible à tous les âges :

11h : Quiz sur la langue française – animé par Sophie Carquain , écrivaine et journaliste. Une occasion ludique de tester ses connaissances en orthographe, grammaire et vocabulaire.

– animé par , écrivaine et journaliste. Une occasion ludique de tester ses connaissances en orthographe, grammaire et vocabulaire. 14h30 : Lecture musicale – orchestrée par Aurore Ponsonnet , autour de textes poétiques mis en résonance avec une playlist allant de Grand Corps Malade à Kid Francescoli.

– orchestrée par , autour de textes poétiques mis en résonance avec une playlist allant de Grand Corps Malade à Kid Francescoli. 14h30 : Atelier Manga – pour apprendre à donner vie à ses personnages grâce à des techniques simples et dynamiques.

– pour apprendre à donner vie à ses personnages grâce à des techniques simples et dynamiques. 15h30 : Fresque collective – animée par Anne Morizo-Nasc , pour créer une œuvre commune en musique.

– animée par , pour créer une œuvre commune en musique. 16h : Dictée coquine – une dictée originale et ludique, animée par Aurore Ponsonnet, où humour et orthographe se mêleront pour le plus grand plaisir des participants

En parallèle, petits et grands pourront également se faire croquer en caricature par Fred Coconut, présent à 11h30 et 14h30.

Un événement culturel à ne pas manquer

Avec son ambiance conviviale et son programme varié, Le Jardin des Livres à Saint-Chéron s’annonce comme un moment fort de la rentrée littéraire locale. Que vous soyez passionné de romans, amateur de poésie, fan de mangas ou simple curieux, ce festival est l’occasion rêvée de rencontrer des auteurs, de partager des moments créatifs et de célébrer la richesse des mots.