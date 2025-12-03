Le marché de Noël des animaux revient pour une seconde édition

Le rendez-vous se tiendra le dimanche 7 décembre sur la place de l’Eglise, à Yerres.

Les animaux aussi auront le droit à leur cadeau sous le sapin ! Pour la deuxième année consécutive, la ville de Yerres organise un marché de Noël entièrement dédié à nos compagnons à quatre pattes : chiens, chats et même des espèces plus exotiques, souvent regroupés sous l’appellation de « Nouveaux animaux de compagnie ». Il se tiendra le dimanche 7 décembre, entre 10h et 19h, sur la place de l’Eglise.

Les amis des bêtes pourront bien sûr y retrouver toutes sortes de friandises, accessoires et jeux pour leurs animaux, mais aussi les conseils de professionnels en la matière, des stands associatifs, un espace photo ou encore des initiations au « doga », du yoga avec son chien. La municipalité étant particulièrement engagée sur la question du bien-être animal, il est à noter que ce marché aura également une portée caritative. Une tombola sera en effet organisée au profit de l’association Stéphane Lamart, « une référence dans la défense des animaux victimes de maltraitance » qui, en 2024, a « pris en charge plus de 350 animaux, leur offrant une nouvelle vie dans ses refuges et familles d’accueil », précise la mairie.

