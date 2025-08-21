L’incendie dans la forêt de la Grange apparemment causé par des tirs de mortier

Le maire de Yerres a précisé les circonstances vraisemblables selon lesquelles l’incendie s’est déclaré le 12 août.

Le feu « s’est étendu sur plus de 2000 m² », rapporte Olivier Clodong, maire de Yerres, dans un communiqué publié le 14 août. Deux jours plus tôt, en fin d’après-midi, un incendie s’est en effet déclaré sur le territoire de la commune, dans la forêt de la Grange. Si l’incident a « brûlé essentiellement de la broussaille sans trop impacter les arbres de plus grande hauteur », il a également « provoqué pendant des heures la fermeture de la CD94 entre Yerres et Limeil-Brévannes et a nécessité l’intervention de plusieurs unités de sapeurs-pompiers de l’Essonne, de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne », rappelle l’élu.



Ce dernier précise, dans sa missive, les circonstances probables ayant engendré cet incendie : « Selon des témoignages et le diagnostic établi par les pompiers, ce sinistre a en tout état de cause été provoqué par un ou plusieurs tirs de mortier d’artifice. Sur la base de cette forte présomption, la Ville a donc porté plainte dès le lendemain matin et une enquête judiciaire en bonne et due forme a été lancée ».

Outre « la lutte sans merci contre une coupable inconscience voire d’éventuelles intentions criminelles », Olivier Clodong en profite pour lancer « un appel à la responsabilité » pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. « Chacun doit en effet se convaincre qu’éviter les feux dans nos forêts, peu étendues et rendues particulièrement fragiles du fait de leur situation périurbaine, est désormais une nécessité absolue, le réchauffement climatique créant de nouveaux risques », conclut l’édile.