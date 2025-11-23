Le village de Janvry attire chaque année plus de 100 000 visiteurs avec son marché de Noël

C’est devenu une tradition dans le village de Janvry. Le marché de Noël se déroule le dernier week-end de novembre et le premier de décembre. Pour cette 28e édition, 150 exposants sont attendus.

Depuis 28 ans, et suite à une idée d’un ami de Christian Schoettl, le marché de Noël est réputé dans toute la France et accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs. Ils viennent par autocars de Bretagne, Auvergne, Alsace de toute la région parisienne mais également de l’étranger, en camping-car.

Le marché est ouvert sur deux week-ends, les vendredi 28 novembre et 5 décembre de 12h à 19h, les samedis 29 novembre et 6 décembre de 10h à 18h30 et les dimanches 30 novembre et 7 décembre de 10h à 18h30.

Pour cette manifestation, 1 300 places de parking sont à votre disposition. Pour faciliter l’accès aux sites du Marché de Noël, une navette gratuite, par quatre petits trains, assure le transport des visiteurs depuis les parkings.

150 exposants sur les 2 week-ends

Dans des petits chalets ou installés dans la petite ferme,150 exposants venus de toute la France vous feront découvrir et profiter de leurs produits locaux ou artisanaux.

Cette année, le maire du village, Christian Schoettl, a du refuser 360 exposants. « Depuis la fin du marché de Noël de l’année dernière, j’ai reçu de nombreuses demandes que j’ai du refuser. Je donne la priorité à ceux qui viennent presque chaque année » souligne l’édile. D’ailleurs il n’impose pas de tarif aux exposants, chacun donne ce qu’il veut à la fin du marché de Noël pour la location de son stand. « Je ne peux pas imposer le même tarif pour chaque exposant. Il y a celui qui marche bien, comme ceux de la restauration et celui qui vend des petits cadeaux de Noël. Tout le monde joue le jeu » poursuit Christian Schoettl. Vous pourrez, après avoir fait vos emplettes parmi les stands, déjeuner à l’auberge du père Noël où des bénévoles seront là pour vous accueillir.

Pas de marché de Noël, sans le Père Noël. Il sera présent les samedis et dimanches à 12h, 15h et 17h où les enfants pourront

dialoguer et être pris en photo avec lui.

460 crèches du monde

Depuis maintenant une dizaine d’années, les visiteurs pourront découvrir les 460 crèches issues de la collection de Christian Schoettl exposées à l’intérieur de l’église toutes plus originales les unes que les autres. Des personnages en feuille de maïs, des santons de provence….. autant de crèches issues du monde entier. Que l’on soit croyant ou pas, toutes ces crèches portent un regard différent, teinté par la culture du pays, sur un même événement, une naissance… « La surveillance des crèches n’est pas superflue. Presque chaque année certaines disparaissent par…miracle. Mais des personnes qui sont venues au marché de Noël m’en ramènent de leur voyage à l’étranger » souligne le maire du village.

260 bénévoles

Pour que tout soit prêt en temps et en heure, 260 bénévoles venues de toute l’Essonne, s’activent 7 jours sur 7 depuis le début du mois d’octobre. Une cinquantaine de bénévoles à l’heure assureront la circulation, la gestion des animations, la sécurité et ils sont tous équipés de tenues et facilement reconnaissables. La sécurité civile, la gendarmerie seront également présentes pour assurer votre sécurité. Après la construction d’un nouveau calendrier de l’avent en 2023, le plus grand de France, cette année a été consacrée à la rénovation des chalets, des stands et autres.

Comme si Christian Schoettl n’était pas débordé par l’installation du marché de Noël, il est en train de récupérer des objets au Parc Astérix. « Une personne qui est venue au marché de Noël et qui travaille aux arts forains à Paris m’a prévenue que le Parc Astérix allait raser 2 hectares 1/2 pour renouveler son site. J’ai de suite sauter sur l’occasion et j’ai monté un dossier au mois d’avril. Depuis le 13 novembre, j’ai une dizaine de bénévoles qui sont sur place pour démonter les installations. Il y a également une grue car certains éléments pèsent 9 à 4 tonnes. un semi-remorque fait la navette tous les 3/4 jours. Les gens du Parc sont heureux de voir que tous ces objets sont récupérés et non pas brûlés. Le seul problème, ça va être où stocker tout cela » souligne Christian Schoettl en souriant.



Marché de Noël : ouvert le vendredi de 12h à 19h, le samedi et le dimanche de 10h à 18h30

A lire aussi :